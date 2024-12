Apple dopiero co wydał iOS 18.2, a już musi szykować poprawkę

iOS 18.2 najwyraźniej sprawia problemy, bo Apple pracuje nad łatką dla tej wersji systemu

11 grudnia Apple rozpoczął wdrażanie aktualizacji iOS 18.2. Zawarte w niej zmiany skupiały się głównie na Apple Intelligence, co oznacza, że nie trafiły do wszystkich, ponieważ pakiet funkcji sztucznej inteligencji wciąż nie został wdrożony globalnie. Te nowości obejmują Genmoji, Image Playground, integrację ChatGPT z Siri i ulepszone narzędzia do pisania w różnych aplikacjach w systemie iOS. Dużą nowością, choć tylko dla iPhone’ów 16 Pro i 16 Pro Max, jest zapowiadane Visual Intelligence, czyli zupełnie nowy sposób poznawania otoczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tutaj w ruch idzie nowy przycisk sterowania kamerą, bo wystarczy nakierować aparat na dowolny obiekt, kliknąć Camera Control, a na ekranie pojawią się szczegóły na temat restauracji, książki czy posągu. Visual Intelligence pomoże też podczas wyszukiwania informacji w Google lub rozwiązywania zdań z wykorzystaniem ChatGPT. Te nowości zawitają do naszego regionu dopiero w ramach iOS 18.4, wydanego zapewne w okolicach kwietnia 2025 roku.

Aktualizacja wprowadziła też nowe sposoby zarządzania skrzynką odbiorczą i bycia na bieżąco. Przede wszystkim klient pocztowy zaczął kategoryzować i sortować przychodzące e-maile, porządkując je na cztery grupy – Primary (prywatne i pilne wiadomości e‑mail), Transactions (potwierdzenia zapłaty), Updates (wiadomości i powiadomienia z serwisów społecznościowych) oraz Promotions (wiadomości reklamowe i zniżki). Użytkownicy mogą też ręcznie przenieść określone wiadomości do innych kategorii, w ten sposób „trenując” aplikację Poczta do kategoryzowania tego typu maili w ten właśnie sposób.

Inne udoskonalenia opcję przeglądania filmów klatka po klatce w aplikacji Zdjęcia, nowe tła dla przeglądarki Safari, możliwość importowania lub eksportowania danych przeglądania z i do przeglądarki Safari, wyszukiwanie w języku naturalnym w usłudze Apple Music, ulubione kategorie w aplikacji Podcasty i możliwość ustawiania domyślnej aplikacji do połączeń i wiadomości.

Wydawało się, że iOS 18.2 będzie ostatnią aktualizacją, jaką Apple wyda w tym roku, ale chyba po drodze pojawiły się jakieś problemy, które trzeba będzie załatać. Jak bowiem donosi MacRumors, w przygotowaniu jest iOS 18.2.1. Chociaż nie znamy jeszcze numeru kompilacji, łatka zostanie wydana prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku. Aktualizacja ma podobno zawierać poprawki błędów i zabezpieczeń. Ponadto przy okazji mogą pojawić się poprawki dla innych systemów Apple’a, takich jak macOS 15.2.1 czy iPadOS 18.2.1. To mimo wszystko dobra wiadomość, ponieważ gigant z Cupertino niedawno zaprzestał podpisywania wydania iOS 18.1.1, uniemożliwiając tym samym downgrade osobom, które natrafiły na jakieś błędy w najnowszej wersji. W ich przypadku jedyną opcją byłoby cofnięcie się do IOS 17.72 lub przejście na betę iOS 18.3.