Magiczne Święta z Orange. Oferta, która zachwyci zarówno całą rodzinę, jak i przedsiębiorców!

Superszybki internet i rozrywka bez ograniczeń

Internet światłowodowy od Orange to gwarancja niezawodności i błyskawicznej prędkości. Co więcej, od 2023 roku uznawany jest on za najszybszy internet światłowodowy FTTH w rankingu SpeedTest.pl — teraz oferuje prędkość nawet do 8 Gb/s w 12 polskich miastach. Oferta obejmuje:

12 miesięcy bez opłat abonamentowych dla nowych klientów i tych, którzy przechodzą na wyższe usługi;

Netflix w planie Standard na 12 miesięcy w prezencie;

Dodatkowy pakiet Komfortowy z 39 kanałami telewizyjnymi przez rok za darmo.

Pakiety te dostępne są przy wyborze Love Standard z Netflixem i pakietem Komfortowym na 24 miesiące. O bogatej ofercie Netflixa nie trzeba raczej nikogo przekonywać — to serwis streamingowy, który szturmem wkradł się do mainstreamu i stał się dla wielu osób głównym źródłem treści oglądanych w swoim domu. Platforma z wielkim, czerwonym N w logo, od lat pozostaje liderem w świecie streamingu, dostarczając widzom niezapomnianych produkcji, które podbiły serca milionów na całym świecie. Hity takie jak Stranger Things, Wiedźmin, czy Bridgertonowie stały się globalnymi fenomenami, a Squid Game zapisało się w historii jako jedno z najchętniej oglądanych show. Platforma nieustannie rozwija ofertę, inwestując w różnorodne gatunki — od wciągających kryminałów jak Mindhunter, przez emocjonujące dramaty jak The Crown, aż po wielkie kinowe produkcje, takie jak Red Notice czy Don’t Look Up. Warto więc się na to zdecydować, gdyż jest to idealna propozycja dla osób, które chcą łączyć domową rozrywkę z szybkim i niezawodnym łączem internetowym.

Oferty na internet z inną prędkością i CyberTarcza

Co więcej, jeśli zdecydujemy się na internet z inną prędkością, nadal mamy do wyboru bardzo korzystne oferty. Mowa o:

6 miesiącach bez opłat abonamentowych dla prędkości do 600 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s;

4 miesiącach bez opłat abonamentowych dla prędkości do 300 Mb/s.

Źródło: Orange

Do tego warto pamiętać o darmowej CyberTarczy. Orange doskonale rozumie, jak istotne jest zabezpieczenie naszych wrażliwych danych. Dlatego właśnie powstała CyberTarcza — nowoczesne narzędzie ochrony przed cyberzagrożeniami, które monitoruje ruch sieciowy i neutralizuje potencjalne ataki. Jeśli chodzi o liczby, to w samym zeszłym roku mechanizm zdołał zablokować 360 tysięcy fałszywych domen, chroniąc tym samym aż 5,5 miliona użytkowników przed atakami, które mogły skutkować utratą danych czy pieniędzy.

Smartfon lub zestaw z tabletem pod choinkę? To nie może być zły pomysł

Gwiazdka coraz bliżej, więc pora zacząć solidnie zastanawiać się nad prezentami pod choinkę. Zdaje się, że w tych czasach nowy smartfon czy tablet, a nawet i zestaw dwóch tych sprzętów, to pewniak jeśli chodzi o udany prezent. Tak się składa, że Orange oferuje zestawy smartfonów, w których drugi telefon można kupić za symboliczną złotówkę. Przy planach abonamentowych na 24 miesiące dostępne są:

motorola edge 50 neo 5G (12/512 GB) + moto g34 5G (8/128 GB) w Planie L;

Samsung Galaxy A55 5G (8/256 GB) + Galaxy A15 5G (4/128 GB) w Planie M lub L;

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 GB) + Redmi Note 13 (6/128 GB) w Planie M lub L.

Źródło: Orange

Możecie więc wybrać, czy chcecie zestaw smartfonów z motoroli, Samsunga czy Xiaomi. To jednak nie wszystko. Jeśli podpiszecie lub przedłużycie umowy w ofercie Abonamentu komórkowego z Planem M lub L na okres dwóch lat, do smartfona będziecie mogli dobrać tablet. Taki zestaw brzmi kusząco, a do wyboru są dwie opcje:

Samsung Galaxy S24 FE 5G (8/128 GB) + Samsung Galaxy Tab A9 (4/64 GB, Wi-Fi);

Samsung Galaxy A55 5G (8/256 GB) + Samsung Galaxy Tab A9 (4/64 GB, Wi-Fi).

Biznesom też należy się coś pod choinkę

Współczesny biznes wymaga stabilnego i szybkiego łącza. Orange oferuje światłowód o prędkości do 8 Gb/s, co bez dwóch zdań sprawi, że firma zyska dostęp do ultraszybkiego internetu, zapewniającego niezawodność nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Przy internecie nawet o takiej prędkości, przedsiębiorcy w te święta w Orange mogą liczyć na promocję 12 miesięcy za darmo! To jednak nie są wszystkie prezenty dla Planów Firmowych. Orange oferuje również drugi telefon za 1 zł z dodatkową kartą SIM za 0 zł, a także nawet dwukrotnie większe pakiety danych — do 3600 GB rocznie, co pozwoli na komfortową pracę, w każdej chwili, z każdego miejsca.

Źródło: Orange

Jeśli chodzi o ofertę z drugim telefonem za złotówkę i drugą darmową kartą SIM, to Orange przygotowało następujące opcje:

Samsung Galaxy A55 5G (8/256 GB) + Samsung Galaxy A15 5G (4/128 GB) za 47 zł + VAT/mies. w Planie Firmowym M;

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 GB) + Xiaomi Redmi Note 13 (6/128 GB) za 39 zł + VAT/mies. w Planie Firmowym M;

motorola edge 50 neo (12/512 GB) + motorola moto g34 5G (8/128 GB) za 45 zł + VAT/mies. w Planie Firmowym M;

Samsung Galaxy A55 5G (8/256 GB) + Samsung Galaxy Tab A9 (4/64 GB )za 46 zł + VAT/mies. w Planie Firmowym L;

Samsung Galaxy S24 FE 5G (8/128 GB) + Samsung Galaxy Tab A9 (4/64 GB) za 64 zł + VAT/mies. w Planie Firmowym XL.

Źródło: Orange

Dodatkowo klienci mogą skorzystać z oferty smartfonów w atrakcyjnych cenach, dzięki kontynuacji lubianej akcji „Cenowe smartokazje dla firm”. Co miesiąc lista przecenionych urządzeń jest aktualizowana, a w tym sezonie dostępne są między innymi modele takie jak:

Samsung Galaxy A25 5G (6/128 GB) za 26 zł + VAT/mies. i 0 zł na start w Planie Firmowym S;

motorola moto g85 5G (12/256 GB) + moto buds za 29 zł + VAT/mies. i 1 zł na start w Planie Firmowym M;

iPhone 12 (128 GB) 5G odnowiony Recommerce klasa A+ za 49 zł + VAT/mies. i 0 zł na start w Planie Firmowym M;

Xiaomi 14T 5G (12/256 GB) za 63 zł + VAT/mies. i 0 zł na start w Planie Firmowym L;

Samsung Galaxy S24+ 5G (12/256 GB) + Galaxy Buds3 za 97 zł + VAT/mies. i 1 zł na start w Planie Firmowym XL;

iPhone 16 (128 GB) 5G za 89 zł + VAT/mies. i 0 zł na start w Planie Firmowym XL.

Mamy tu więc smartfony z naprawdę świetnym stosunkiem ceny do jakości, ale także najnowsze flagowce wiodących firm, takie jak iPhone 16, Samsung Galaxy S24+ czy Xiaomi 14T. Każdy więc powinien znaleźć coś dla siebie, a mając na uwadze wszystkie oferty dla firm… cóż, Święty Mikołaj w pomarańczowym stroju ewidentnie w tym roku nie próżnował.

Źródło: Orange

Wybór Orange na święta to prezent dla samego siebie

Oferta świąteczna Orange to doskonała okazja, aby zaoszczędzić nawet do 3228 zł i tym samym sprawić radość sobie i swoim bliskim. Superszybki internet, atrakcyjne pakiety telewizyjne, a także wyjątkowe zestawy sprzętu w promocyjnych cenach. Tegoroczne święta mogą być magiczne.