Home Tech Naukowcy odkryli sekret długowiecznych paneli słonecznych

Naukowcy odkryli sekret długowiecznych paneli słonecznych

Materiały perowskitowe zyskały ogromne zainteresowanie w sektorze energii odnawialnej dzięki swoim wyjątkowym właściwościom optoelektronicznym, oferując potencjał do tworzenia niedrogich i wydajnych ogniw słonecznych. Ich wprowadzenie do masowego użytku nie jest niestety łatwe, ale naukowcy ciągle o to walczą i właśnie jedni z nich zaliczyli ogromny sukces.