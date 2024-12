Home Tech Bez etykiet, szybko i praktycznie wszędzie. Aplikacja Pocztex Mobile zyskuje cenną nowość

W powszechnej świadomości Poczta Polska nadal walczy z wizerunkiem państwowego kolosa na glinianych nogach, ale ze wszystkich sił stara się dogonić rynkową konkurencję. Tym bardziej warto docenić, że właśnie do aplikacji Pocztex Mobile zawitała nowa funkcja, dzięki której możemy nadawać paczki i to bez uciążliwych formalności jakie dotychczas towarzyszyły takim operacjom. Biorąc pod uwagę rozległą sieć punktów nadawania liczącą sobie ponad 18 tys. lokalizacji, to może być przysłowiowy strzał w dziesiątkę i mocny punkt w starciu z innymi rynkowymi graczami.