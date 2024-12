Nowy poziom świątecznej dostawy od InPost. Na czas mają dotrzeć przesyłki nadane nawet na ostatnią chwilę

Korzystając z usług InPost w gorącym przedświątecznym okresie po raz kolejny możemy liczyć na Gwarancję Dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. To program uruchamiany już po raz szósty i dzięki niemu wszystkie paczki nadane do 22 grudnia do godziny 13:00 (w niektórych strefach nawet do 16:00) zyskują wspomnianą gwarancję dotarcia do adresata przed Wigilią. Oczywiście warto przy tej okazji zapoznać się z tzw. godzinami granicznymi dla danego Paczkomatu.

Jak pisałem już wcześniej, jest ona zależna od lokalizacji urządzenia i przydzielonej strefy. Godzinę graniczną przypisaną do kodu pocztowego najłatwiej sprawdzić na specjalnej stronie InPost. Wpisujemy tam kod pocztowy naszego miejsca zamieszkania i natychmiast dostajemy informację o strefie i godzinie granicznej, której nie możemy przekraczać, jeśli liczymy na podjęcie paczki jeszcze tego samego dnia.

Tym razem InPost podnosi poprzeczkę gwarancji dostawy dla wybranych sklepów internetowych – chodzi o Amazon, CCC/Modivo, Decathlon, Media Expert, Tantis, Answear i SUPER-PHARM, Apart, AZA Group, eZebra, Gemini, GymBeam, Kokonki.pl, Media Expert, Melissa, Militaria, North.pl, Pakuten, Pancernik, R-Gol, Sklep Biegacza, Sklep Koszykarza, Sportano, Ubra, W.Kruk, Warsaw Sneaker Store, x-kom.pl oraz 4F. Prezenty zakupione z powyższych miejsc można nadawać nawet 23 grudnia do godziny 13:00, aby następnego dnia znalazły się u adresatów.

Wygląda na to, że świąteczne prezenty kupione nawet na ostatnią chwilę mają dużą szansę dotrzeć do Paczkomatu na czas. To duże wyzwanie i szczególnie ciepło myślę teraz o armii kurierów, którzy w tym szczególnym czasie będą mieli pełne ręce roboty. Dobrze czasem spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej perspektywy i może czasem odpuścić albo wziąć się za świąteczne zakupy nieco wcześniej.