Pole magnetyczne Księżyca zmieniło się w zagadkowy sposób. Coś wydarzyło się tam dawno temu

Być może najważniejszym wnioskiem płynącym z ostatnich badań było to, że pole magnetyczne naszego naturalnego satelity wzmocniło się około 2,8 miliarda lat temu. Było to o tyle zagadkowe, że wkrótce później niemal całkowicie zniknęło. Z tego względu członkowie zespołu badawczego próbują wyjaśnić, co się wydarzyło. O kulisach swoich działań piszą teraz na łamach Nature.

Pole magnetyczne Ziemi powstaje za sprawą ruchów zachodzących wewnątrz płynnego jądra naszej planety. Na Księżycu przed miliardami lat najwyraźniej wyglądało to podobnie, lecz w pewnym momencie jądro zastygło. W takich okolicznościach pole magnetyczne Srebrnego Globu zniknęło. W świetle ostatnich ustaleń badaczy z Państwa Środka dowiedzieliśmy się, iż przed tym zanikiem doszło do krótkotrwałego odrodzenia.

Do takich wniosków doszli naukowcy związani z misją Chang’e 6, w ramach której na Ziemię dostarczono niemal dwa kilogramy próbek. Ich datowanie sięga około 2,8 miliarda lat wstecz. W toku eksperymentów badacze weszli w posiadanie nowych informacji na temat aktywności wulkanicznej zachodzącej na Księżycu. Najnowszy rozdział tych rewelacji dotyczył natomiast pola magnetycznego Srebrnego Globu.

Nowe ustalenia na temat pola magnetycznego Księżyca stanowią pokłosie chińskiej misji Chang’e 6. W jej ramach na Ziemię dostarczono niemal dwa kilogramy próbek

Do tej pory panowało przekonanie, jakoby około 3 miliardów lat temu pole magnetyczne naszego naturalnego satelity było na wygaśnięciu, aż – wkrótce później – doszło do jego całkowitego zaniku. Wyjątkowo zaskakujące w tym kontekście okazują się doniesienia o tym, że około 2,8 miliarda lat temu na Księżycu istniało pole magnetyczne o wartości od 5 do 21 mikrotesli. Gdyby zestawić te wyniki z wskaźnikami mierzonymi obecnie na Ziemi, to stanowiłyby one odpowiednik od 10 do 40 procent ziemskiego pola magnetycznego.

Jednocześnie stało się jasne, iż pole magnetyczne Księżyca było około 2,8 miliarda lat temu silniejsze niż jeszcze 300 milionów lat wcześniej. Chińscy eksperci postanowili zgłębić temat, aby zrozumieć, co mogło doprowadzić do tak znaczących wahań. Bo choć płynne jądro napędzające magnetyzm – tak jak ma to miejsce na Ziemi – wydaje się w pełni sensownym wyjaśnieniem, to nie jest jasne, dlaczego pole magnetyczne miałoby wzmocnić się na krótko przed całkowitym zanikiem. Niestety, jak na razie naukowcom pozostają jedynie przypuszczenia.