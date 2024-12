Płaska dysza w nowym Su-57. Innowacja w stealth czy techniczne ryzyko?

Według doniesień Militarnyi Rosjanie rozpoczęli testy lotnicze prototypu Su-57M, a więc ulepszonej wersji podstawowego myśliwca Su-57, który doczekał się zupełnie nowej, bo całkowicie płaskiej dyszy, odpowiadającej za wektorowanie ciągu. To charakterystyczne rozwiązanie, testowane na prototypie samolotu oznaczonym liczbą „052”, stanowi znaczący krok w zmianie filozofii projektowania i jednocześnie ma na celu poprawę właściwości stealth oraz manewrowości. Nie jest jednak przypadkiem, bo taka nowa dysza po prostu musi być częścią trwającego rozwoju silnika nowej generacji Saturn AL-51F1 (Izdeliye 30).

W przeciwieństwie do obecnego silnika AL-41F1/S, który napędza nieliczne ciągle modele produkcyjne Su-57, AL-51F1 został zaprojektowany od podstaw do tego rosyjskiego myśliwca piątej generacji. Ma oferować większy ciąg, niższą masę oraz niższe koszty eksploatacji, a w połączeniu z nową konstrukcją dyszy, dorzuci też swoje trzy grosze do charakteru stealth Su-57. Wiemy nawet, że zastosowana dysza (najpewniej podkradnięta z projektu drona S-70 Hunter) została wyposażona w cztery niezależnie sterowane klapy, które regulują wylot powietrza, umożliwiając jej działanie zarówno w zakresie prędkości poddźwiękowych, jak i naddźwiękowych. Dodatkowo klapy te wspomagają chłodzenie gazów wylotowych, co z kolei redukuje sygnaturę podczerwieni samolotu, a to akurat stanowi kluczowy atut w unikaniu rakiet naprowadzanych na ciepło.

Wspomniane zalety stosowanych w nowym Su-57 dysz to wprawdzie tylko domysły, bo dokładne cele tych testów pozostają owiane tajemnicą, ale musimy pamiętać, że w amerykańskich rękach znajduje się pewien wyjątkowy myśliwiec, który od dawna robi użytek z płaskich dysz zintegrowanych z silnikami Pratt & Whitney F119. Mowa o myśliwcu przewagi powietrznej F-22 Raptor, w którym to takie płaskie dysze zapewniają lepsze właściwości stealth poprzez redukcję przekroju radarowego oraz zwiększają manewrowość dzięki wektorowaniu ciągu. Technologia ta jest szczególnie korzystna w operacjach przy niskich prędkościach i w scenariuszach walk powietrznych, ale jednocześnie zmniejsza ciąg, przekładając się tym samym bezpośrednio na przyspieszenie i rozwijaną prędkość,

Przejście Su-57 na silnik AL-51F1 i konstrukcję płaskiej dyszy podkreśla ambicje Rosji w modernizacji swojego lotnictwa wojskowego. Postęp jest jednak powolny – raporty wskazują, że kontrakt obejmuje jedynie 76 egzemplarzy Su-57, a produkcja zmodernizowanego wariantu Su-57M, integrującego te zaawansowane technologie, stoi pod znakiem zapytania.