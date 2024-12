Google wprowadza aktualizację Quick Share dla Windows. Ma być znacznie lepiej

Jeśli nie znasz funkcji Quick Share, to jest to w zasadzie to samo, co AirDrop firmy Apple. Pojawiła się się jako Nearby Share w 2020 roku, umożliwiając wysyłanie plików, zdjęć i innych rzeczy przez Bluetooth lub Wi-Fi. Następnie, w styczniu 2024 roku, po połączeniu z usługą Samsunga, zmieniono nazwę na Quick Share.

Quick Share w Windows coraz lepsze

Aktualizacja Quick Share dodaje logo Quick Share do animacji aplikacji, naprawia problem z nieprawidłowym klasyfikowaniem adresów URL oraz dodano opcję zmiany ustawień widoczności z poziomu ikony na pasku zadań. Ponadto naprawiono problem, który uniemożliwiał utworzenie skrótu Quick Share w sekcji “Wszystkie aplikacje” menu Start po zainstalowaniu aplikacji. Zlikwidowano także problem powodujący opóźnienie w uruchomieniu aplikacji po zalogowaniu się na konto Windows.

Kiedy po raz pierwszy uruchomiono Nearby Share, było ono ograniczone do urządzeń z Androidem, co wykluczało inne platformy. Z czasem jednak Google rozszerzyło swoją usługę, aby objąć nią inne platformy, takie jak Chromebooki i 64-bitowe komputery z systemem Windows. Co ciekawe, nadal nie ma wsparcia dla systemu macOS, chociaż plotki sugerują, że Google może pracować nad wprowadzeniem Quick Share również na tę platformę . Jeśli chodzi o użytkowników Linuxa, obecnie nie ma natywnego wsparcia. Można jednak skorzystać z alternatyw innych firm, takich jak Localsend, aby przesyłać pliki między komputerem z systemem Linux a innymi urządzeniami w sieci.

