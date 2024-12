Samsung One UI 7 już nie tylko w plotkach – szykuj się na płatne Galaxy AI

Nowości w One UI 7

Tyle że co raz pojawi się w sieci, to tam już zostanie. I choć hiszpańska strona Samsunga już nie zawiera żadnych odniesień do One UI 7, to materiały były widoczne na tyle długo, że zostały zachowane przez zainteresowanych. Co zatem dowiedzieliśmy się przy tej okazji?

Chyba bez żadnego zaskoczenia przyjmiecie, że One UI 7 będzie mocno stawało na Galaxy AI – w końcu sztuczna inteligencja mocno weszła do oprogramowania Samsunga już przy okazji styczniowej premiery serii Galaxy S24 i One UI 6. Zachowane filmy wskazywały na rozwinięte powiadomienia typu „Live Activities”, wzorowane nieco na iOS, funkcję „Sketch to Image”, przekształcającą odręczne rysunki w pełnoprawne i skomplikowane grafiki stworzone dzięki mocy sztucznej inteligencji – już obecną w oprogramowaniu niektórych urządzeń, lecz w nowej wersji wzbogaconą o nowe style, w tym 3D Cartoon, Sketch i Watercolor.

AI da także moc funkcji Portrait Studio, która pomoże przy edycji portretów, pozwalając przy pomocy predefiniowanych stylów sięgnąć po artystyczne efekty takie jak komiks, szkic i trójwymiarowa kreskówka, oraz Live Effects, która umożliwi dodawanie do zdjęć efektów perspektywy i głębi. Ze względu na wymagające obliczenia, niezbędne do ich wykonania, do działania tych obu funkcji niezbędne będzie konto Samsung i połączenie internetowe, pozwalające sięgnąć po niezbędną moc obliczeniową z chmury Samsunga. Wg informacji z przecieku, rozdzielczość wynikowych obrazów będzie wynosiła 9 Mpix i będą oznaczone znakiem wodnym, wskazującym na pochodzenie.

Z danych na stronie możemy mieć pewność co do funkcji Circle to Search, Live Translate i AI Zoom – istnieją, ale nie wiadomo, czy doczekają się rozbudowy w One UI 7 w stosunku do wersji już obecnych w oprogramowaniu. Samsung poza AI postawi też nacisk na poprawę bezpieczeństwa systemu, w szczególności zaś Galaxy Store, w którym pojawią się funkcje kontroli rodzicielskiej – dzieci będą potrzebowały zgody opiekunów, by pobierać aplikacje lub korzystać z mikropłatności.

Wszyscy wiedzieli, że ten moment nadejdzie

Kiedy Samsung prezentował po raz pierwszy Galaxy AI, już wtedy wiadomo było, że darmowy dostęp do nowości nie będzie trwał wiecznie – AI jest zbyt wymagająca obliczeniowo, więc i kosztowna w działaniu. Wraz z wyciekiem informacji o One UI 7 mamy też po raz pierwszy wspomnianą cezurę czasową dla darmowego dostępu – Samsung podaje, że można będzie korzystać na dotychczasowych zasadach z AI do końca 2025 roku, a później będą one płatne. Nie wiemy natomiast nic na temat przyszłych cen za dostęp do zaawansowanych funkcji – być może nawet Samsung nie ma w tej chwili pojęcia, ile powinien za nie „zawołać”.

Wymienione wyżej nowości dostępne powinny być już pod koniec 2024 roku, zapewne jeszcze przed premierą urządzeń z serii Galaxy S25, w ramach publiczej bety. Wsparcie mają otrzymać: seria Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, składaki Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, oraz tablety z serii Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S9 i Galaxy Tab S8.