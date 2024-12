Seria Oppo Find X8 wkrótce się powiększy. Nadchodzi ultraflagowiec i dwa inne modele

Seria Oppo Find X8 będzie naprawdę liczna

W ostatnim czasie coraz więcej chińskich producentów rozbija premiery swoich serii, wprowadzając najmocniejszy z modeli znacznie później. Należy do nich także Oppo, który pod koniec października pokazał Find X8 i Find X8 Pro, natomiast na Find X8 Ultra musimy trochę poczekać. W dodatku wciąż nie wiadomo, czy ultraflagowiec pójdzie w ślady Pro i trafi poza Chiny. To samo tyczy się dwóch pozostałych modeli, bo jak się okazuje, podczas nadchodzącego wydarzenia zobaczymy łącznie trzy smartfony – X8 Ultra, X8 Mini i X8S.

Najdroższy z modeli ma cechować się grubszą wyspą aparatu, co akurat nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że na pewno zaoferuje nam jeszcze lepsze możliwości fotograficzne. Na poczwórną konfigurację będzie składać się:

aparat główny – 1-calowy sensor Sony LYT 900 z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix,

aparat z obiektywem ultraszerokokokątnym, Sony IMX 882, 1/1,95″, 50 Mpix,

teleobiektyw – 50-megapikselowy sensor Sony IMX906 w rozmiarze 1/1,56″ z 3-krotnym zoomem optycznym,

drugi teleobiektyw – 50-megapikselowy sensor Sony IMX 882 w rozmiarze 1/1,95″ i 6-krotnym zoomem peryskopowym.

Oppo Find X8 Ultra zostanie wyposażony w układ Snapdragon 8 Elite i baterię o pojemności aż 6000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 80 W. Zaoferuje również 6,82-calowy ekran OLED od BOE o rozdzielczości 2K. Będzie to poczwórnie zakrzywiony panel, a pod nim znajdzie się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Oppo Find X8 Pro

Kolejną nowością ma być Oppo Find X8 Mini, czyli model, cechujący się znacznie mniejszym ekranem niż pozostałe flagowce. Nie wiemy, o jakim dokładnie rozmiarze mówimy, ale zgodnie z raportami, smartfon ma konkurować z vivo X200 Pro mini i iPhone’em 16 Pro, co oznacza, że ekran powinien mieć około 6,3”. Pomimo mniejszych rozmiarów ma oferować topową specyfikację, zapewne zbliżoną do tego, co znamy z X8 Pro. Ostatni model, X8S, będzie korzystał z niezapowiedzianego jeszcze układ Dimensity 9400+, czyli ulepszonej wersji procesora napędzającego Find X8 i X8 Pro.

Zgodnie z najnowszym raportem, wszystkie trzy smartfony zadebiutują w Chinach w pierwszej połowie 2025 roku. Dokładna data nie została jeszcze ujawniona, ale można się spodziewać, że producent zorganizuje jedno większe wydarzenie, na którym pokaże nam jeszcze kolejną generację składaka Oppo Find N5, mającego pojawić się na globalnym rynku jako OnePlus Open 2.