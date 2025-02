Seria Oppo Find X8 z ultraflagowcem, jakiego jeszcze nie było

Seria Oppo Find X8 będzie naprawdę liczna

W ostatnim czasie coraz więcej chińskich producentów rozbija premiery swoich serii, wprowadzając najmocniejszy z modeli znacznie później. Należy do nich także Oppo, który pod koniec października pokazał Find X8 i Find X8 Pro, natomiast na Find X8 Ultra musimy trochę poczekać. W dodatku wciąż nie wiadomo, czy ultraflagowiec pójdzie w ślady Pro i trafi poza Chiny. To samo tyczy się dwóch pozostałych modeli, bo jak się okazuje, podczas nadchodzącego wydarzenia zobaczymy łącznie trzy smartfony – X8 Ultra, X8 Mini i X8S.

Najdroższy z modeli ma cechować się grubszą wyspą aparatu, co akurat nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że na pewno zaoferuje nam jeszcze lepsze możliwości fotograficzne. Na poczwórną konfigurację będzie składać się:

aparat główny – 1-calowy sensor Sony LYT 900 z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix,

aparat z obiektywem ultraszerokokokątnym, Sony IMX 882, 1/1,95″, 50 Mpix,

teleobiektyw – 50-megapikselowy sensor Sony IMX906 w rozmiarze 1/1,56″ z 3-krotnym zoomem optycznym,

drugi teleobiektyw – 50-megapikselowy sensor Sony IMX 882 w rozmiarze 1/1,95″ i 6-krotnym zoomem peryskopowym.

Oppo Find X8 Ultra zostanie wyposażony w układ Snapdragon 8 Elite i baterię o pojemności aż 6000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 80 W. Zaoferuje również 6,82-calowy ekran OLED od BOE o rozdzielczości 2K. Będzie to poczwórnie zakrzywiony panel, a pod nim znajdzie się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Oppo Find X8 Pro

Kolejną nowością ma być Oppo Find X8 Mini, czyli model, cechujący się znacznie mniejszym ekranem niż pozostałe flagowce. Nie wiemy, o jakim dokładnie rozmiarze mówimy, ale zgodnie z raportami, smartfon ma konkurować z vivo X200 Pro mini i iPhone’em 16 Pro, co oznacza, że ekran powinien mieć około 6,3”. Pomimo mniejszych rozmiarów ma oferować topową specyfikację, zapewne zbliżoną do tego, co znamy z X8 Pro. Ostatni model, X8S, będzie korzystał z niezapowiedzianego jeszcze układ Dimensity 9400+, czyli ulepszonej wersji procesora napędzającego Find X8 i X8 Pro.

[Aktualizacja] Wygląda na to, że Oppo wpadło w szał odchudzania swoich smartfonów

Oppo zaprezentowało już model Find N5, czyli najcieńszego składaka na świecie, którego grubość spadła poniżej 9 mm. Firma rzuciła tym samym wyzwanie konkurencji i jesteśmy bardzo ciekawi, jak na to zareagują rywale. Najwyraźniej jednak na składaku się nie skończy, bo zgodnie z najnowszymi doniesieniami, także nadchodzący Find X8 Ultra zostanie mocno odchudzony — będzie rzekomo najcieńszym i najlżejszym spośród modeli Ultra, jakie mają zadebiutować. Zapewne S25 Ultra nie jest tu brany pod uwagę i chodzi o Xiaomi 15 Ultra i Vivo X200 Ultra, bezpośrednich rywali modelu od Oppo. Wskazuje na to również wzmianka o płaskim ekranie, którego w innych ultraflagowcach nie znajdziemy.

Ciekawie będzie więc zobaczyć, jaką ultracienką konstrukcję Oppo zaprezentuje nam w tym przypadku. Szał na bardzo cienkie konstrukcje przeminął co prawda kilka lat temu i ostatnio się to uspokoiło. Być może jednak działania Samsunga i Apple’a rozbudziły w Oppo chęć dalszej rywalizacji. Swoim składakiem firma pokazała, że południowokoreański gigant jest za nią daleko w tyle, więc być może chce też pokazać, że nadchodzący Galaxy S25 Edge również nie ma sobą nic do zaoferowania, bo Oppo Find X8 Ultra zrobi to lepiej i na wyższym poziomie. Cóż, zobaczymy.