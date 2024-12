Smartwatche z AliExpress. Czy to w ogóle ma prawo działać?

Kiedy ktoś mówi smartwatch, to zapewne od razu do głowy przychodzą Wam Apple Watche, świetne zegarki Huawei, linia Galaxy Watch od Samsunga czy propozycje takich firm jak Xiaomi lub Google Pixel. To już jednak zawsze jest wydatek rzędu kilkuset złotych, często przekraczający barierę tysiąca — jak nie kilku tysięcy. Tymczasem na AliExpress można znaleźć mnóstwo „inteligentnych zegarków” za ułamek tej ceny, ba, te często deklarują, że mają funkcje, których najwięksi technologiczni giganci do dziś nie potrafią opracować. Na przykład nieinwazyjny pomiar poziomu cukru we krwi.

Ile kosztują smartwatche z AliExpress? Czy to tylko podróbki zegarków wymienionych wcześniej firm, czy własne produkty? Jak u nich z jakością, co znajdziemy w zestawie i najważniejsze — jak to działa, czy w ogóle działa, i jak wypada stosunek ceny do jakości? Na wszystkie te pytania odpowiedzieliśmy w najnowszym materiale wideo na Kanale WTF! – Wszystko o Technologiach by Focus. Oglądajcie!