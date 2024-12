Aktualizowanie gier na Steam już nigdy nie będzie takie samo

Steam domyślnie wymusi na grach pobieranie aktualizacji tylko w momencie ich uruchomienia. Obecnie decyduje, jakie aktualizacje gier pobrać na podstawie kilku różnych czynników. Jak wyjaśnia Valve, w przypadku gier, w które niedawno grałeś, Steam pobierze aktualizacje gry wkrótce po ich wydaniu. W przypadku gier, w które nie grałeś od jakiegoś czasu, Steam może poczekać kilka dni, aby połączyć wiele aktualizacji razem lub wybrać pobranie aktualizacji, gdy śpisz.

Steam i nowe opcje aktualizacji gier

Nowa opcja oczekiwania na pobranie aktualizacji da graczom większą kontrolę. Jak zachwala ją Valve, dzięki niej użytkownicy mogą wstrzymać się z aktualizacją dużej gry do momentu, w którym będą chcieli w nią zagrać, co może być bardzo pozytywne dla osób z ograniczeniami przepustowości. Steam będzie mierzyć poprzednie interakcje użytkowników z grami, aby ocenić, czy nowa aktualizacja wymaga natychmiastowego pobrania, czy też należy ją zachować na później.

Istnieją opcje ustawiania czasu pobierania i limitów prędkości, ale Valve twierdzi, że nie zostały one uznane za wystarczające. Przykład – niektórzy użytkownicy mogą chcieć odłożyć aktualizację gry o rozmiarze 200 GB do momentu, aż będą gotowi do ponownego grania za kilka miesięcy, zwłaszcza jeśli korzystają z połączeń z limitem lub mają miesięczne limity przepustowości. Inni, którzy grają w tę samą grę każdej nocy, mogą z kolei chcieć, aby aktualizacje były pobierane, gdy tylko będą dostępne.

Nową opcję znajdziesz w ustawieniach klienta Steam w wersji beta w sekcji Pobieranie. Możesz ustawić domyślną opcję: “pozwól Steamowi decydować, kiedy zaktualizować grę”. Podjęcie decyzji zależy od czynników takich, jak czas, kiedy ostatnio grałeś w grę, dostępność przepustowości itp. Dostępne są także trzy inne: użycie wybranego ustawienia globalnego, oczekiwanie na uruchomienie gry przez użytkownika w celu przeprowadzenia aktualizacji oraz priorytetowe pobranie aktualizacji, pomijające wszelkie inne ograniczenia.

Podsumowując – będzie lepiej i wygodniej dla każdego, za co plus dla Valve.