Świąteczne nowości w Plusie to sposób na kolejne oszczędności

Nowe urządzenia na Święta od Plusa

Czasem ciężko jest znaleźć trafiony prezent, zwłaszcza gdy się spieszymy, bo do świąt pozostało niewiele czasu. Jedną z dość bezpiecznych opcji jest smartfon, a tak się składa, że Plus dorzucił właśnie do swojej oferty kilka interesujących urządzeń od Infinix i Honor, które idealnie sprawdzą się jako prezent dla kogoś bliskiego, albo dla nas, jeśli akurat szukamy nowego telefonu. W dodatku Plus doskonale zdaje sobie sprawę, że w tym gorącym okresie szukamy również oszczędności i takowe nam proponuje, bo możemy zatrzymać w kieszeni nawet 1200 złotych.

W tej odsłonie promocyjną ofertą objęte zostały telefony:

Infinix Note 40 Pro 12/256 GB – w 12 ratach po 99,82 zł/mies. z opłatą początkową 1 zł łączna kwota wynosi 1199 zł.(Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1399 zł);

HONOR Magic6 Lite 8/256 GB – w 12 ratach po 99,82 zł/mies. z opłatą początkową 1 zł łączna kwota wynosi 1199 zł. (Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1599 zł);

HONOR Magic6 Pro 12/512 GB – w 12 ratach po 299,97 zł/mies. z opłatą początkową 399 zł łączna kwota wynosi 3999 zł. (Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 5199).

Czytaj też: Huawei chce podbić globalny rynek – światowa premiera Mate X6, serii nova 13 oraz kolejnych słuchawek

Interesującą opcją są też zestawy od Honor, pozwalające zgarnąć dwa urządzenia w dużo niższej cenie, od razu skreślając z listy dwa prezenty za jednym razem. Za telefon HONOR Magic6 Pro 5G 12/512GB i tablet Pad 8 WiFi zapłacimy 4599 zł, co z opłatą początkową 449 zł, po rozbiciu płatności na 12 rat daje 345,81 zł/mies.

Warto wiedzieć, że oferta na Infinix obowiązuje tylko na stronie internetowej, na modele marki HONOR dostaniemy także w punktach sprzedaży. Więcej znajdziecie na stronie www.plus.pl.