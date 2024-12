Futurystyczny ThinkBook Plus ze zwijanym wyświetlaczem OLED

Znany specjalista od przecieków, Evan Blass, opublikował na platformie X informacje o nowy projekcie Lenovo. Ponieważ jest to przeciek, nie można powiedzieć, że na pewno producent szykuje taką niespodziankę, jednak temat elastycznych wyświetlaczy jest od paru lat na topie, więc kto wie…

ThinkBook Plus – jak to ma wyglądać?

Według Evana Blassa Lenovo wprowadzi na rynek szóstą generację swojej linii ThinkBook Plus z zwijanym wyświetlaczem OLED, który można wysunąć do góry, aby zapewnić mu znacznie więcej miejsca na ekranie. Blass twierdzi, że nowy ThinkBook Plus zostanie wprowadzony na rynek na targach CES 2025, które mają się odbyć między 7 a 10 stycznia 2025 roku.

Patrząc na rendery udostępnione wraz z przeciekami i na podstawie rozmiaru klawiatury, można oszacować, że wyświetlacz nowego ThinkBooka będzie miał współczynnik proporcji 3:4 oraz ekran o przekątnej około 14 cali przed rozwinięciem. Wydaje się, że można w nim umieścić dwa okna 16:9 jedno na drugim. Poprzednie wersje ThinkBook Plus 17 miały mały, dodatkowy wyświetlacz na klawiaturze po prawej stronie klawiatury, a modele ThinkBook Plus 13 składały się z hybrydowego modelu Gen 5 z odłączanym wyświetlaczem i wariantu Gen 4, który miał zawias 360° i kolorowy wyświetlacz e-ink z tyłu głównego OLED.

Czytaj też: Dla gracza, twórcy i całej rodziny. Lenovo urozmaici Twoje święta wyjątkowym sprzętem

Wszystkie te projekty zawierały kompromisy, np. można było używać tylko jednego wyświetlacza na raz w wersji e-ink. Poprzednie wersje ThinkBook były również kompatybilne z rysikiem MPP do pisania ręcznego, robienia notatek, a nawet edycji obrazów lub szkicowania. Nie jest jasne, czy nowy ThinkBook Plus będzie kompatybilny z wprowadzaniem danych za pomocą pióra, ale nie wydaje się, aby w Internecie były jakiekolwiek obrazy pokazujące laptop z rysikiem na tym samym zdjęciu.

Ponieważ to informacje nieoficjalne, należy zaczekać, aż pojawią się bardziej wiarygodne dane dotyczące tego urządzenia – o ile oczywiście w ogóle ono istnieje.