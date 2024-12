Toyota Land Cruiser z przełomowym akumulatorem XNO. Ta technologia odmieni całą branżę

Echion Technologies i Switch Technologies dokonały znaczącego przełomu, prezentując pierwszy na świecie akumulator z anodą niobową (XNO) w pojeździe terenowym. Premierowy pokaz hybrydowej Toyoty Land Cruiser 79 odbył się 3 grudnia 2024 roku w Australian Automation and Robotics Precinct w Perth. To połączenie technologicznej innowacji z wytrzymałością kultowego samochodu terenowego zapowiada nową erę w elektromobilności.

Terenowy klasyk z niesamowitym akumulatorem XNO

Akumulatory XNO wyróżniają się wyjątkowymi możliwościami. Technologia ta pozwala na pełne ładowanie w mniej niż 10 minut, co oznacza znaczną przewagę nad standardowymi ogniwami litowo-jonowymi. W dodatku, nawet w ekstremalnych temperaturach, XNO utrzymuje wysoką wydajność energetyczną, co czyni ją idealną dla wymagających zastosowań terenowych, takich jak pojazdy użytkowane w górnictwie czy przemyśle ciężkim.

Technologia XNO oferuje szereg istotnych korzyści dla użytkowników. Przede wszystkim pozwala na superszybkie ładowanie baterii, które zajmuje mniej niż 10 minut. Charakteryzuje się również wyjątkową trwałością, umożliwiając ponad 10 000 cykli ładowania bez znaczącej utraty pojemności. Akumulatory XNO wyróżniają się także odpornością na ekstremalne warunki pogodowe i temperatury, zachowując wysoką wydajność. Dodatkowo, ich trwałość i niezawodność przekładają się na niższe koszty eksploatacji w długim okresie użytkowania.

Przełomowy akumulator XNO ładuje się do pełna w zaledwie 10 minut

Produkcja niobowych ogniw dla pojazdów ciężkich to efekt współpracy firm Echion i Switch, która trwała dziewięć miesięcy i została udokumentowana w serii na YouTube. Praca tych firm doprowadziła do stworzenia nowych modułów i pakietów baterii XNO, dostosowanych specjalnie do hybrydowej wersji Land Cruisera. Obecnie oba przedsiębiorstwa wdrażają kompleksowy program testowy, aby potwierdzić zalety materiałów anodowych XNO w zastosowaniach dla pojazdów ciężkich.

Echion ma możliwość masowej produkcji XNO dzięki strategicznemu partnerstwu z firmą CBMM, która jest globalnym liderem w produkcji produktów na bazie niobu. W tym roku otwarto największą na świecie fabrykę anod niobowych, z roczną produkcją sięgającą 2000 ton XNO, co odpowiada 1 GWh ogniw litowo-jonowych.

Obszar niobowych baterii dla przemysłowych zastosowań jest dynamicznie rozwijający się. Niedawno szwajcarska firma Leclanché SA zaprezentowała pierwszy na świecie ogniwo litowo-jonowe z aktywnym anodem na bazie niobu, oznaczone jako XN50. Takie ogniwo oferuje o 50 proc. lepszą gęstość energii w porównaniu z technologią LTO i wspiera szybkie ładowanie.