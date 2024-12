Turcja zajdzie Niemcom za skórę. Kalkan-050G rzuci wyzwanie niemieckiej inżynierii

Konkurencja dla Skyrangera 35, czyli jak Kalkan-050G da życie przeciwlotniczemu systemowi Turcji

Zapewne kojarzycie niemiecki system Skyranger 35. Ten zaawansowany i modułowy system wieżowy obrony powietrznej krótkiego zasięgu robi użytek ze swojego 35-mm działa zoptymalizowanego specjalnie do strzelania amunicją AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), a więc tą, która uwalnia sub-pociski tuż przed osiągnięciem celu. Dzięki temu może skutecznie neutralizować nawet zwinne i małe zagrożenia powietrzne na dystansie do 4000 metrów, prując do nich serią nawet 1000 pocisków na minutę. Taką wieżyczkę montuje się na mobilnych platformach pokroju nawet czołgów Leopard 1, a jej popularność będzie tylko rosła z racji coraz powszechniejszych dronów bojowych na froncie.

Turcja najwyraźniej ma zamiar uszczknąć sobie kawałek nowej niszy na rynku, a przynajmniej tak sugeruje nowe dzieło krajowej firmy Aselsan. Ta pokazała właśnie swój najnowszy radar obrony powietrznej Kalkan-050G, który operuje w paśmie S i odznacza się aktywnie skanowaną anteną (AESA). W praktyce ma być zdolny do wykrywania celów powietrznych i amunicji balistycznej w odległości do 25 kilometrów, a na dodatek ma móc śledzić wiele celów jednocześnie i automatycznie je klasyfikować, jako część elastycznego narzędzia do przeciwdziałania dronom, myśliwcom, a nawet zaawansowanym zagrożeniom balistycznym.

Z koncepcyjnej grafiki wynika, że Kalkan-050G może znaleźć się na kołowej platformie mobilnej, która z kolei może doczekać się nawet działka kalibru 35 mm oraz wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, a tym samym dać początek rozwiązaniom w zakresie obrony krótkiego i średniego zasięgu. Innymi słowy, w Turcji może narodzić się zaawansowany “turecki Skyranger”, który albo dorówna, albo nawet przewyższy dzieło Niemców, stawiając na zaawansowany radar, modułowość z myślą o modernizacji oraz armatę MKE kalibru 35 mm. Zwłaszcza że dzieło Turków może zaoferować równowagę między zdolnością do szybkiego przemieszczania się a elastycznością operacyjną w trudnym terenie.

Sama prezentacja nowego systemu podkreśla dążenie Turcji do osiągnięcia niezależności technologicznej w sektorze obronnym. Opierając się na sukcesie systemów takich jak rodzina pocisków Hisar i nadchodzący system dalekiego zasięgu Siper, Turcja ciągle wzmacnia swoją zdolność do przeciwlotniczej obrony warstwowej. Odzwierciedla to zresztą dynamiczny rozwój przemysłu dążącego do niezależności technologicznej, bo dzięki tak obiecującym (na papierze) rodzimym innowacjom Aselsan umacnia pozycję kraju jako czołowego gracza na globalnym rynku obronnym.