Valve szykuje mini PC? Pewne poszlaki na to wskazują…

Jeśli ktoś ma dużo czasu i zna się na rzeczy, może grzebać w kodzie. Jakim? Programu, urządzenia, systemu operacyjnego czy jakiegokolwiek innego. Taka właśnie osoba zajęła się analizą firmware w konsoli Steam Deck i wypatrzyła tam ciekawe zjawisko, które dało początek spekulacjom.

Co planuje Valve?

Valve poprzez platformę Steam dominuje na rynku gier i cały czas pracuje nad tym, aby utrzymać swoją pozycję. Pokazany poniżej zrzut ekranu z kodu Decka wymienia wykorzystanie funkcji pozwalającej na korzystanie z AMD Lilac, ChromeOS Embedded Controller (CEC) oraz Google Dexi. Lilac to platforma AMD, z której korzystają m.in. modele Ryzen 5 i Ryzen 7. Z kolei CEC to możliwość sterowania jednym kontrolerem kilkoma urządzeniami. A o co chodzi z Google’m? Tego nie wiemy.

Jednak wszystkie te wzmianki pokazują, że Valve planuje coś nowego. Konsolę lub mini PC, który posłuży oczywiście do grania. Wówczas spodziewam się, że będzie działać pod kontrolą SteamOS. Łącząc z tym fakt, że niedawno Valve pokazało logo “Powered by SteamOS”, można by się nawet pokusić o pomysł, że powstaną konsole różnych producentów licencjonowane przez Valve.

Póki co jesteśmy w miejscu, w który wiemy, że nic nie wiemy, ale mamy dużą szansę na to, że coś nowego się pojawi. Wszystko wskazuje na to, że Valve ostro pracuje nad rozwojem swoich usług, co może wyjść graczom na dobre.