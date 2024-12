Nowy rok to koniec WhatsAppa na starszych urządzeniach

Meta ogłosiła coś podobnego dla iPhone’ów kilka miesięcy temu, kończąc wsparcie dla modeli z systemem iOS starszym niż wersja 15.1. Jednak firma będzie nadal wspierać te telefony do maja 2025 roku. W przypadku Androida chodzi to o naprawdę starsze smartfony. Choć niegdyś były hitami rynku, obecnie są już zapomniane.

Co robić, jeśli używasz WhatsApp na starym telefonie?

Od 1 stycznia 2025 roku WhatsApp nie będzie dostępny dla urządzeń sprzed ponad 10 lat, które nadal działają na Androidzie KitKat lub starszej wersji systemu operacyjnego. Dekada to w świecie technologii kilka epok technologicznych, nie może zatem dziwić decyzja Mety. Starszy system nie jest w stanie obsłużyć między innymi usług, do których wykorzystuje się sztuczną inteligencję.

Oto lista modeli, które nie będą wspierane od Nowego Roku:

Samsung – Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

Motorola – Moto G (1. generacja), Razr HD, Moto E 2014;

HTC – One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

LG – Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

Sony – Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Co możesz zrobić, jeśli masz starszy telefon, a nadal chcesz używać WhatsApp? Nic – jedyna opcja to zmiana urządzenia na nowsze. W każdym przypadku zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych – cała historia multimediów i czatów z WhatsApp zniknie po 1 stycznia 2025 roku na zawsze. Jeżeli korzystasz z systemu KitKat, to również samo w sobie jest powodem do zmiany – jego zabezpieczenia już od dawna nie gwarantują bezpieczeństwa.