Miota pociskami kalibru 100 mm na lewo i prawo. Takiej broni potrzebuje każda armia

Mniejszy, szybszy i bardziej zabójczy. Wietnam ma swój rewolucyjny moździerz półautomatyczny

Podczas Vietnam Defence Expo 2024 w Hanoi wietnamska armia zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcie w technologii wojskowej – półautomatyczny moździerz 100 mm, który łączy mobilność, efektywność i ekonomiczność. To najprostszy system artyleryjski, a więc taki, który wystrzeliwuje pociski na cele po trajektorii balistycznej, co pozwala im nie tylko trafiać w oddalone cele, ale też przeprowadzać “atak z góry” i omijać przeszkody terenowe, co jest szczególnie cenne w obszarach górskich i zabudowanych.

Nowy wietnamski moździerz oferuje zasięg ataku od 6 do 10 kilometrów oraz szybkostrzelność na poziomie od 6 do 10 strzałów na minutę, co zapewnia utrzymanie siły ognia w intensywnych operacjach. Waży z kolei zaledwie 1,5 tony i jest kompatybilny z lekkimi pojazdami, dzięki czemu kładzie nacisk na szybkie rozmieszczenie i elastyczność operacyjną. Te cechy czynią go szczególnie wartościowym dla sił zbrojnych działających na trudnym terenie lub wymagających szybkiego przemieszczania, ale wyjątkowym czyni go coś zupełnie innego.

Ten moździerz wyróżnia się przede wszystkim swoim półautomatycznym systemem sterowania, który poprawia precyzję i zmniejsza obciążenie operatora. Dzięki tym możliwościom system jest zoptymalizowany do misji taktycznych wymagających precyzji i manewrowości, wyróżniając się na tle konkurentów w swojej klasie. Nie wymaga też tak rozległej i skomplikowanej procedury szkoleniowej, bo nawet mniej doświadczony operator może sobie poradzić z takim sprzętem wręcz wzorowo. Przynajmniej na papierze.

Oczywiście w porównaniu do innych moździerzy dzieło Wietnamczyków wypada blado w kwestii kalibru, bo w grę wchodzi tutaj kaliber 100 mm, a nie 120-mm, jak to ma miejsce np. w polskim moździerzu Rak. Jednak ta różnica to nie tyle technologiczne ograniczenie, a świadomy wybór, mający na celu nadanie priorytetu możliwie najlżejsze i najbardziej mobilnej platformy. Choć systemy 120 mm oferują większą siłę ognia i zasięg, to są zazwyczaj cięższe i droższe, co ogranicza ich zastosowanie w szybkich operacjach lub przez armie z ograniczonym budżetem.

Prezentacja tego moździerza podczas Vietnam Defence Expo 2024 to nie tylko premiera nowego produktu – to deklaracja ambicji. W miarę jak Wietnam kontynuuje innowacje i inwestycje w sektor obronny, jego postępy technologiczne mogą wpłynąć na dynamikę zakupów militarnych w regionie i poza nim. Stawiając na mobilność, efektywność i ekonomiczność, półautomatyczny moździerz 100 mm symbolizuje nową erę strategicznych innowacji obronnych, otwierając drogę dla przyszłych przełomów w technologii wojskowej.