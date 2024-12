Zielony wodór z Konina. Grupa Polsat Plus i ZE PAK uruchamiają instalację do produkcji czystego paliwa

NESO (skrót od “Nie Emituję Spalin, Oczyszczam”) – taką nazwę nosi ogólnodostępna sieć stacji ładowania wodorem dla aut osobowych oraz autobusów, należąca do Grupy Polsat Plus. Można je już spotkać w kilku polskich miastach (Warszawie, Rybniku, Gdańsku, Gdyni i Lublinie, a jeszcze w tym roku kolejna placówka sieci zadebiutuje we Wrocławiu). Punkty są samoobsługowe, a proces tankowania samochodu osobowego zajmuje w nich ok. 3-4 minuty i oferuje zasięg około 650 km. Tankowanie autobusu to kwestia kilkunastu minut, a zasięg takiego pojazdu wynosi ok. 450 km.

Tymczasem Grupa Polsat Plus i ZE PAK uruchomiła w Koninie tzw. elektrolizernię, czyli miejsce do produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy. Moc postawionej tam instalacji zrealizowanej w technologii PEM (elektrolizer jest wyposażony w membranę do wymiany protonów) wynosi 2,5 MW i pozwala na produkcję ponad 1000 kg czystego paliwa na dobę. Taka ilość zielonego wodoru produkowana w elektrolizerze w Koninie wystarczy do zatankowania nawet 40 wodorowych autobusów miejskich dziennie. Do transportu oraz magazynowania zielonego wodoru w użyciu jest łącznie 10 wodorowozów z butlami najnowszej, IV generacji (9 o pojemności 1024 kg i ostatni o pojemności 371 kg).

Docelowo Grupa Polsat Plus finalizuje również prace nad alkalicznym elektrolizerem własnej produkcji o mocy 0,5 MW. Warto wspomnieć, że już teraz firma może się pochwalić niebagatelną ilością mocy zainstalowanej w OZE (338 MW).

Stacje ładowania i produkcja zielonego wodoru to jeszcze nie wszystko. We własnej fabryce w Świdniku Grupa Polsat Plus i Grupa ZE PAK produkują również miejskie autobusy wodorowe pod nazwą NesoBus. Pojazdy poruszają się już po Rybniku (20 sztuk) oraz Gdańsku (10 sztuk). Zamówienia na kolejne egzemplarze są w trakcie realizacji, a w kolejce ustawiły się takie miejscowośc0i, jak Chełm (26 sztuk) czy wspomniany Konin (5 sztuk), a 8 NesoBusów trafi wkrótce do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.