Fabryka wodoru nowej generacji. Nowe rozwiązanie ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby

Stworzona przez Saipem fabryka wodoru o mocy 100 MW cechuje się modułową konstrukcją i możliwością skalowania. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka konstrukcja była rozbudowywana, a co za tym idzie – na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb rynkowych.

IVHY 100 jest owocem współpracy prowadzonej przez Saipem wraz z Nel. Jak wyjaśnia dyrektor handlowy pierwszej z firm, Guido d’Aloisio, wdrożona koncepcja stanowi wyraźny krok do przodu w rozwoju technologii poświęconych produkcji zielonego wodoru. Wyznaczonym obecnie celem jest spełnianie zapotrzebowania na paliwa, których spalanie nie prowadzi do powstawania metanu czy dwutlenku węgla.

Poza wodorem sami zainteresowani interesują się też innymi substancjami, takimi jak metanol czy amoniak, które również można wykorzystywać w przemyśle. IVHY 100 ma stanowić istny katalizator dla całego sektora wodorowego, zapewniając mu przyspieszony rozwój.

Fabryka wodoru IVHY o mocy 100 MW ma dostarczać zielonego paliwa z wysoką wydajnością. To efekt współpracy firm Saipem oraz Nel

Katalizator jest też istotną częścią nowego urządzenia. Wykorzystuje ono zjawisko elektrolizy i zużywa energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, dostarczaną na przykład przez farmy wiatrowe bądź fotowoltaiczne. Ostateczne celem jest rozszczepianie wody na wodór i tlen. IVHY 100 wykorzystuje alkaliczne elektrolizery zaprojektowane przez Nel, cechujące się rzekomo wysoką jakością.

W końcowym rozrachunku ta futurystyczna fabryka wodoru ma w sposób wydajny dostarczać zielonego paliwa. Idzie za tym opłacalność ekonomiczna i możliwość dostosowania do rosnącego zapotrzebowania. Z tego względu mówimy o rozwiązaniu przeznaczonym zarówno na mniejsze jak i większe rynki.

I choć w wodorze drzemie ogromny potencjał, to jak na razie nie został on uwolniony. To ze względu na relatywnie wysokie koszty produkcji tego paliwa oraz fakt, że w dużej mierze było ono wytwarzane z wykorzystaniem gazu ziemnego czy ropy naftowej. A jaki jest sens w produkowaniu droższego wodoru, gdy cały proces wykorzystuje paliwa, których spalanie prowadzi do powstawania gazów cieplarnianych? Dzięki technologiom takim jak IVHY 100 może się to zmienić.