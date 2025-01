Apple aktualizuje listę sprzętów „vintage”. Znalazł się na niej przełomowy zegarek

Jakie urządzenia znalazły się na liście modeli zabytkowych Apple’a?

Apple cyklicznie aktualizuje listę produktów, które są już „vintage” lub „przestarzałe”, co jest jasnym znakiem do tego, by zacząć rozglądać się za czymś nowszym. Jeśli twoje urządzenie znalazło się w którejś z tych kategorii, jego naprawa może być znacznie utrudniona. Modelami „vintage” firma określa te sprzęty, których sprzedaż zakończyła się pięć lat temu. Sklepy producenta i autoryzowane serwisy nie odmówią jego naprawy, jednak to wszystko zależy od tego, czy będą mieli dostęp do odpowiednich części zamiennych, ponieważ nowe nie są już produkowane. Następnym krokiem w cyklu życia sprzętów Apple’a jest lista modeli przestarzałych, czyli takich, których oficjalna dystrybucja zakończyła się siedem lat temu. Naprawy przestarzałych produktów w sklepach Apple Store i autoryzowanych serwisach zazwyczaj nie są akceptowane. Jedynym wyjątkiem jest wymiana baterii, bo taki serwis gwarantowany jest jeszcze przez trzy kolejne lata.

Teraz lista zabytkowych sprzętów rozszerzyła się o wszystkie warianty Apple Watch Series 4. Dotyczy to wersji aluminiowych i ze stali nierdzewnej w rozmiarach 40 mm i 44 mm, wprowadzonych na rynek we wrześniu 2018 roku. Są to modele dość przełomowe, ponieważ właśnie w tej generacji gigant z Cupertino wprowadził poważną zmianę w projekcie swoich smartwatchy, powiększając wyświetlacz, zmniejszając ramki i zaokrąglając rogi.

Taki ruch ze strony firmy był tylko kwestią czasu, ponieważ wraz z wydaniem watchOS 11, Apple Watch Series 4 oficjalnie wyleciał z listy wsparcia oprogramowania, co oznacza, że ostatnią dużą aktualizacją dla tych modeli był watchOS 10. Niestety na zegarku się nie skończyło, bo na liście vintage pojawiło się też jeszcze jedno urządzenie producenta – 15-calowy MacBook Pro z 2019 roku. Był to ostatni model z 15-calowym ekranem, wprowadzony do sprzedaży przez Apple’a. Jeszcze w tym samym roku firma dodała do oferty model z ekranem 16”. Co jednak istotne, wspomniany MacBook wciąż obsługuje najnowsze wydanie macOS.

Oczywiście nawet jeśli wasz sprzęt trafił na listę vintage, wciąż można z niego bez problemu korzystać, zwłaszcza w przypadku MacBooka, który nadal dostaje aktualizacje oprogramowania. Mimo tego warto uznać to za pierwszy sygnał do rozejrzenia się za czymś nowym, bo kiedy sprzęt trafi na listę urządzeń przestarzałych, jego naprawa może być już niemożliwa. Chociaż posiadacze Apple Watch Series 4 i MacBooków Pro 15” mogą być niezadowoleni z tej decyzji, to po prostu naturalna kolej rzeczy. Apple może i zapewnia naprawdę długie wsparcie, jednak nie może ono trwać w nieskończoność.