iOS 18.3 – kiedy zawita na iPhone’y?

Kiedy Apple wyda iOS 18.3?

Zapowiadane podczas WWDC 2024 rewolucyjne zmiany w iOS 18 wdrażane są stopniowo. Do tej pory dostaliśmy już dwie duże aktualizacje, skupiające się przede wszystkim na rozwoju Apple Intelligence i dodaniu kilku innych usprawnień. W UE nowości było mniej, ale wciąż można zaliczyć je do tych przydatnych, bo dają m.in. możliwość wyboru domyślnej aplikacji do wysyłania wiadomości i połączeń, co z kolei pozwala użytkownikom iPhone’ów na jeszcze większą dowolność na swoim urządzeniu. Oprócz tego pojawiły się mniejsze zmiany, poprawki błędów i optymalizacje systemowe.

Czytaj też: Z taką ceną iPhone SE 4 stanie się prawdziwym hitem

Na początku grudnia gigant z Cupertino udostępnił już iOS 18.3 w wersji beta. Testy trwają więc już od prawie miesiąca, jednak wciąż nie są ukończone. Na szczęście nie potrwa to długo, bo jak wynika z najnowszych doniesień – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – firma pójdzie tym samym harmonogramem co w przypadku iOS 17.3:

Beta 1 : 13 grudnia 2023 r.

: 13 grudnia 2023 r. Beta 2 : 3 stycznia 2024 r.

: 3 stycznia 2024 r. Beta 3 : 9 stycznia 2024 r.

: 9 stycznia 2024 r. Wersja Release Candidate (RC) : 17 stycznia 2024 r.

: 17 stycznia 2024 r. Publiczne wydanie: 22 stycznia 2024 r.

Druga beta iOS 18.3 powinna pojawić się pod koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego, a następnie tydzień później dostaniemy jeszcze jedno wydanie, po którym czeka nas już tylko wersja RC, poprzedzająca stabilną wersję. Oczywiście po drodze mogą pojawić się problemy, które opóźnią aktualizację, ale na razie nic na to nie wskazuje.

Czytaj też: OnePlus 13R zdradza szczegóły wyglądu. Wszystko, co o nim wiemy

Jeśli chodzi o przygotowane zmiany, iOS 18.3 zapowiada się na znacznie mniejsze wydanie niż dwa poprzednie. Aktualizacja koncentruje się na poprawkach błędów i ulepszeniach wydajności, bez żadnych nowych funkcji Apple Intelligence. Użytkownicy iPhone’a mogą liczyć na:

Obsługę robota odkurzającego w aplikacji Home;

Zmodyfikowaną ikonę aplikacji Image Playground;

Poprawki błędów w interfejsie API narządzi do pisania i Genmoji;

Możliwość logowania się do aplikacji Feedback za pomocą Face ID lub Touch ID;

Tryb ciemny dla ikony menu sterowania kamerą na stronie Ułatwienia dostępu w Ustawieniach.

Czytaj też: Seria Galaxy S25 dostanie jeszcze więcej sztucznej inteligencji. Także tej od Google’a

Jest to skromny przystanek przed najważniejszą aktualizacją iOS 18. Ta z numerem „4” nie tylko przyniesie znaczne ulepszenia dla Siri (zapowiadane w czerwcu zeszłego roku), ale przede wszystkim wprowadzi Apple Intelligence na teren Unii Europejskiej, na co wszyscy czekamy z niecierpliwością. Spodziewamy się, że OS 18.4 wejdzie w fazę testów beta pod koniec tego miesiąca i zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom w marcu lub kwietniu.