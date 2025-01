Apple iPhone 4 SE na nowym nagraniu video wygląda naprawdę świetnie

Model iPhone 4 SE na nagraniu

Zupełnie niedawno pisaliśmy na naszych łamach o przeciekach dotyczących wyglądu taniego iPhone’a. Nieoczekiwanie przecieki owe zyskały dodatkowe potwierdzenie, tipster Majin Bu udostępnił bowiem krókie nagranie video z widocznym iPhone 4 SE.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Z nagrania wynika, że Apple iPhone 4 SE łączył będzie cechy dotychczasowych modeli SE, takie jak pojedynczy aparat fotograficzny z nowoczesną obudową zapożyczoną z linii iPhone 14, ale z kilkoma istotnymi modyfikacjami.

Na zdjęciach i nagraniu mamy zatem boki z prostą ramką i ekran z notchem, ale już suwak wyciszający dźwięk zastąpiony został wprowadzonym w serii iPhone 15 programowalnym przyciskiem akcji. Na dobre odchodzi też port Lightning – makieta widoczna na nagraniu ma port typu USB-C.

Trzeba przyznać, że najnowsze dziecko Apple zapowiada się znakomicie. iPhone 4 SE nie tylko będzie dobrze wyglądał, ale wszystko na to wskazuje, że będzie też bardzo porządnie wyposażony – można się spodziewać ekranu 6.06″ OLED (niestety tylko 60 Hz), procesora A18, który napędza także iPhone’y 16, minimum 8 GB RAM (ze względu na wymogi Apple Intelligence) i baterii 3279 mAh z ładowaniem przewodowym 20 W i bezprzewodowym MagSafe 15W. A ponieważ ploteczki mówią także, że nowy smartfon może zostać wyceniony na mniej niż 500 dolarów w najsłabszej wersji, to zapowiada się prawdziwy hit, na który warto czekać do kwietnia, kiedy to prawdopodobnie zobaczymy go oficjalnie.