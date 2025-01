Baldur’s Gate 3 zyskuje wsparcie dla modów w chmurze GeForce NOW

Możliwość korzystania z modyfikacji Baldur’s Gate 3 powstała dzięki współpracy Nvidii z firmą Larian Studios i platformą mod.io. Ale uwaga – nie każdy użytkownik GeForce Now będzie mógł skorzystać z tej możliwości.

Dla kogo mody Baldur’s Gate 3?

Szereg wyselekcjonowanych propozycji dla Baldur’s Gate 3 z platformy mod.io mogą pobierać subskrybenci abonamentu Ultimate i Priority, w tym Ci z przepustkami dziennymi. Nie jest to jakaś skomplikowana czynność. Po prostu wybiera się mod z menu, a następnie zostaje on włączony wraz z uruchomieniem rozgrywki. Istnieje także możliwość subskrybowania wybranych – aby ładowały się automatycznie podczas uruchamiania gry za pośrednictwem GeForce Now.

Oprócz tego w tym tygodniu na platformę trafiło aż siedem nowych gier, w tym nowości:

Jötunnslayer: Hordes of Hel (od 21 stycznia w Steam)

Among Us (Xbox oraz PC Game Pass)

Amnesia: Collection (Xbox)

Lawn Mowing Simulator (Xbox)

Sins of a Solar Empire: Rebellion (Xbox)

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town (Xbox)

Townscaper (Xbox)

