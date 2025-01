GeForce NOW nie tylko z nowymi grami, ale i z obsługą gogli VR/MR

Aktualizacja GeForce NOW wiąże się także z rozpoczęciem pierwszego sezonu rozgrywek Marvel Rival. A ponieważ tytuł ten znajduje się wśród propozycji, subskrybenci mogą wkroczyć na pole bitwy na praktycznie każdym urządzeniu. Do dyspozycji graczy dostępni są Pan Fantastic oraz Niewidzialna Kobieta, pozostała dwójka superbohaterów pojawi się nieco później. Dodatkowe, już dostępne bonusy to trzy nowe mapy, akcesoria w grze oraz kolejny tryb rozgrywki.

Google VR w GeForce NOW – jeszcze lepsza zabawa

GeForce NOW otrzymuje wspomnianą na wstępie aktualizację 2.0.70, wprowadzającą obsługę gogli do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości. Będzie można korzystać z wybranych gier przy użyciu takich urządzeń, jak Apple Vision Pro, Meta Quest 3 i 3S oraz Pico 4 i 4 Ultra. Jeśli masz któreś z nich, nie od razu możesz zobaczyć tę nowość.

Wprowadzenie zmian dla wszystkich potrwa do 21 stycznia. Okulary w połączeniu z autorskimi technikami Nvidii, jak DLSS i ray tracing, ma zapewnić najwyższą liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w połączeniu z najniższymi opóźnieniami na kolejnej klasie sprzętu. A na tym zmian nie koniec, ponieważ w bibliotece pojawiło się siedem nowych tytułów:

Hyper Light Breaker (od 14 stycznia w Steam)

Aloft (od 15 stycznia w Steam)

Assetto Corsa Evo (od 16 stycznia w Steam)

Generation Zero (Xbox oraz PC Game Pass)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Xbox oraz PC Game Pass)

Smite 2 (Steam)

Voidwrought (Steam)

