Bezpłatne przejście z Windows 10 na 11 zniknie? Microsoft ostrzega

W niedawno opublikowanym wpisie na stronie Tech Community Microsoft opisuje, co jego klienci mogą zrobić, aby nie zostać w tyle, gdy skończy się główne wsparcie dla systemu Windows 10. Jeśli chcesz dokonać aktualizacji bez kupowania nowego sprzętu, Microsoft sugeruje sprawdzenie, czy Twój system spełnia wymagania sprzętowe systemu Windows 11 (w czym Microsoft nie zamierza ustępować ). Jeśli masz urządzenie z systemem Windows 10 w trybie S, trzeba będzie z niego zrezygnować.

Windows 11 płatny dla użytkowników Windows 10?

Osoby, które nie mogą dokonać aktualizacji z powodu braku kompatybilności lub nie mogą kupić nowego komputera, mogą zdecydować się na program Extended Security Updates, który kosztuje 30 USD za 12 miesięcy dodatkowego wsparcia. Uprawnia on jednak użytkowników tylko do aktualizacji zabezpieczeń oraz nie obejmuje nowych funkcji i aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami (poprawki błędów, drobne zmiany i inne aktualizacje). Chociaż szczegółowe informacje na temat zapisów do programu nie zostały jeszcze ujawnione, firma Microsoft udostępniła dokument pomocy technicznej , w którym można zapoznać się ze szczegółami ESU.

Ale co jest bardziej interesujące w tym poście, to sposób, w jaki Microsoft używa swoich starych sztuczek, nazywając przejście na Windows 11 “bezpłatne przez ograniczony czas”. Dziesięć lat temu Microsoft próbował tego samego, oferując uaktualnienia z Windows 7 na 10 jako “bezpłatne przez rok”. Jednak gdy rok od debiutu Win10 minął, system pozostał dostępny dla użytkowników Windows 7 oraz 8/8.1 – i to przez wiele lat. Dopiero niedawno firma cofnęła tę możliwość.

Nie wiemy, co stanie się z ofertą bezpłatnej aktualizacji 15 października 2025 roku. Ale biorąc pod uwagę, że Windows 11 jest dość daleko w tyle za Windows 10, można rozsądnie założyć, że Microsoft byłby skłonny pozwolić jak największej liczbie osób na aktualizację do Windows 11 – zakładając, że mają zgodny sprzęt. Jeśli nie, zawsze jest inny sposób (no i pozostają dystrybucje Linux ).

Ale uwaga – Microsoft ogłosił, że aplikacje pakietu Microsoft 365 mogą przestać w pełni działać, jeśli użytkownicy nie zaktualizują systemu do Windows 11. I tutaj może być problem dla wielu użytkowników.