Canon RF 16-28 mm f/2.8 IS STM – lekki zoom szerokokątny nie za miliony

Canon RF 16-28 mm f/2.8 IS STM – obiektyw lekki i kompaktowy

Canon ma już w ofercie niezwykle udany zoom szerokokątny – mowa rzecz jasna o należącym do prestiżowej serii L modelu RF 15-35 mm f/2.8L IS USM, należący. Aby stać się jego posiadaczem, trzeba na stół wyłożyć niestety prawie 9 tysięcy złotych. Potrzeba stworzenia obiektywu tańszego, dla mniej wymagających i zasobnych użytkowników zaowocowała powstaniem prezentowanego dziś RF 16-28 mm f/2.8 IS STM.

Parametry

Konstrukcja obiektywu: 16 elementów w 13 grupach (4 soczewki UD, 1 soczewka asferyczna GMo, 1 soczewka asferyczna odlewana)

Kąt widzenia (FF): 108,1° – 75° (przekątna)

Liczba listków przysłony: 9 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/22

Stabilizacja: 5,5 EV OIS, do 8 EV IBIS+OIS

Minimalna odległość ostrzenia: 25 cm od matrycy aparatu przy 16 mm 20 cm od matrycy aparatu przy 28 mm

Maksymalne powiększenie: 0,11 (16 mm) 0,26 (28 mm)

Średnica filtra: 67 mm

Wymiary (średnica x długość): 76,5 × 91 mm

Waga: 445 g

Cena: 5899 zł w dniu premiery

Czytaj też: Z dostępnością GeForce RTX 50 mogą być duże problemy

Obiektyw jest bliźniaczo podobny do należącego do tej samej serii standardowego zoomu RF 28-70 mm f/2.8 IS STM. Konstrukcja jest kompaktowa, lekka – szkło waży zaledwie 445 gramów. Wewnątrz znalazło się 16 soczewek, zgrupowanych w 13 grup, w tym dwie soczewki asferyczne i 4 o ultraniskiej dyspersji – taka konstrukcja ma zapewnić wysoką jakość obrazu nawet przy w pełni otwartej przysłonie, choć pewnie nie będzie to jakość znana z L-ki. Układ AF napędzany jest silnikiem STM, który powinien działać szybko i cicho. Tubus wyposażony został w podstawowe uszczelnienia.

Oprogramowanie obiektywu RF 16-28 mm f/2.8 IS STM wspiera redukcję oddychania oferowaną przez korpus i korekcję geometrii. Układ stabilizacji oferuje dobrą skuteczność 5,5 EV, ale może też współpracować z systemem stabilizacji matrycy w korpusie – w przypadku koordynacji obu układów skuteczność sięga 8 EV.

Obiektyw dostępny będzie w handlu od 14 lutego 2025 roku, a jego sugerowana cena detaliczna ustalona została na 5899 zł.