Fregata nowej generacji już wojuje. Tego potężnego okrętu Chin ma bać się cały świat

Od typu 054A do typu 054B. Co dokładnie Chiny zmieniły w swoich fregatach?

22 stycznia 2025 roku chińska marynarka wojenna wprowadziła do służby swoją pierwszą fregatę typu 054B o nazwie Luohe i numerze burtowym 545. Ten nowoczesny okręt, który został oficjalnie zaprezentowany podczas ceremonii w Qingdao, reprezentuje sobą następną generację chińskich zdolności morskich i ma na celu umocnienie pozycji Chin na morzu. Sama nazwa może wprawdzie tego nie sugerować, ale pod tą jedną literką kryją się ulepszenia i nowości, które robią z nowego okrętu Chin coś, czego inne marynarki wojenne po prostu muszą się obawiać.

545 Louhe 545 Louhe

Zacznijmy od tego, że chińskie fregaty wielozadaniowe typu 054A weszły do służby w 2007 roku, zwiastując nową erę chińskiej marynarki swoimi 134 metrami długości, 16 metrami szerokości i 4000 tonami wyporności. Są mniejsze (ich wyporność wynosi 4000 ton) i bardziej zwrotne względem niszczycieli oraz krążowników, ale na tle okrętów patrolowych mają znacznie potężniejsze uzbrojenie. Nowy typ 054B ma wprawdzie wiele wspólnego z oryginałem, ale mierzy znacznie więcej, bo około 150 metrów długości i 17 metrów szerokości, a na dodatek ma wypierać nawet 6000 ton.

Większe rozmiary pozwalają na zwiększenie zdolności operacyjnych, a w tym na zastosowanie bardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia, rozbudowanego wyposażenia pokładowego i nawet przyjęcie na pokład nowocześniejszego śmigłowca Z-20, który zastępuje mniejszy model Z-9 używany aktualnie na okrętach typu 054A. Poza tym nowsza fregata wyróżnia się kilkoma innymi kluczowymi usprawnieniami technologicznymi, a wśród tych najważniejszych znajdują się:

Obracający się radar AESA z dwoma antenami oraz dodatkowy radar AESA pasma X na pomocniczym maszcie, które wspólnie zapewniają lepszą świadomość sytuacyjną i precyzję śledzenia celów Nowa 100-mm armata główna, 32-komorowy system wyrzutni H/AKJ-16 VLS oraz osiem pocisków przeciwokrętowych YJ-83 i przeciwlotniczych HQ-16 o średnim zasięgu Ulepszona technologia stealth, chroniąca okręt przed przedwczesnym wykryciem Poprawiony napęd CODAD z nowymi silnikami o wyższej mocy

555

Samo wprowadzenie fregaty nowej generacji na służbę oznacza kluczowy krok w strategii chińskiej marynarki, która aktywnie i z sukcesami dąży do modernizacji floty oraz znacznego rozwoju zdolności operacyjnych na otwartym morzu. Wiemy, że fregata Luohe została przypisana do marynarki Północnego Teatru Operacyjnego, a jej siostrzana jednostka wkrótce dołączy do Południowego Teatru Operacyjnego. Fregaty te odegrają kluczową rolę w umacnianiu obecności Chin na spornych obszarach, takich jak Morze Południowochińskie, dołączając do ponad 40 okrętów typu 054A, które to zostały zbudowane w różnych konfiguracjach. Nowsze jednostki najpewniej zastąpią z czasem te starsze i uzupełnią m.in. typ 054AG, a więc rozwinięty oryginał.