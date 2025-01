Oto podwodny okręt nowej generacji, którym Chiny kupią sobie przewagę

Cichy łowca w służbie Pekinu. Chiny pływają typem 09IIIB, czyli okrętem podwodnym nowej generacji

Chińska Marynarka Wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN) została “przyłapana” na gorącym uczynku, jako że do Internetu wpadły nowe materiały, które prezentują okręt podwodny typu 09IIIB w praktycznych testach. Jest to jednocześnie dopiero trzecia okazja na podejrzenie, czym może być ten utrzymywany w tajemnicy sprzęt z napędem atomowym, ale na tyle dobrej jakości, że co nieco możemy z nich wyciągnąć. Spójrzcie zresztą na poniższe zdjęcia, na których to możemy zauważyć wydłużone maszty, ciekawą sylwetkę oraz samą banderę chińskiej marynarki, pod którą okręt już funkcjonuje.

Czytaj też: Precyzyjne uderzenia z 80 kilometrów. Chiny prezentują nową broń

Wiemy, że typ 09IIIB to zupełnie nowy, a przy tym jeszcze bardziej zaawansowany wariant okrętów podwodnych typu Shang (typ 093), które stanowią część wysiłków Chin na rzecz modernizacji floty morskiej. Ma odznaczać się jednymi z najbardziej rozwiniętych praktyk stealth, wliczając w to wbudowane technologie redukcji swojej sygnatury, ulepszonym systemem napędu nuklearnego (większą prędkością, manewrowością i zasięgiem), nowoczesnym sonarem do wykrywania wrogich jednostek oraz uzbrojeniem do ich niszczenia, wśród których ważną rolę odgrywają zdolne do wystrzeliwania rakiet przeciwokrętowych i rakiet ziemia-ziemia systemy pionowego startu (VLS).

Starsze zdjęcia

Czytaj też: Nawet nie zauważą, co w nich trafiło. Chiny sprawdziły potwora

Chociaż dokładne przeznaczenie i plany rozmieszczenia tych nowych chińskich okrętów podwodnych ciągle pozostają tajemnicą, to samo pojawienie się tego okrętu na nowych nagraniach nie jest zapewne przypadkiem. Tak jak Brytyjczycy postanowili niedawno wynurzyć się z głębin, aby dać o sobie znać Rosjanom na statku szpiegowskim, tak Chiny najpewniej chciały przypomnieć światu o swoich postępach technologicznych i strategicznych intencji. Niestety jednak na tę chwilę okręt ten oraz jego podstawowe możliwości pozostają ogromną tajemnicą.