Chiny znów pobiły energetyczny rekord. Dlaczego świat może im zazdrościć?

Mniejsze panele, większa moc. Wyścig nabiera tempa, a Chiny biją rekord za rekordem

Chiny po raz kolejny przesuwają granicę możliwości paneli słonecznych, a to dzięki nowemu światowemu rekordowi sprawności modułu słonecznego. Państwowy producent osiągnął bowiem imponujący wynik możliwości swoich nowych paneli słonecznych, który przejawia się wspomnianą sprawnością na poziomie 25,44%. To nie tylko bije poprzednie rekordy, ale także podkreśla szybki postęp w innowacjach związanych z energią słoneczną. Zważywszy na to, jak ważne staje się produkowanie prądu “ze Słońca” i jak jesteśmy zachęcani odgórnie do inwestycji w przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, z tego typu postępu możemy tylko się cieszyć.

Zacznijmy jednak od początku, a więc tego, co dokładnie oznacza sprawność paneli słonecznych. W praktyce jest to nic innego, jak miara określająca to, ile energii promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię panelu jest przekształcane w energię elektryczną. Wyraża się ją w procentach i zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj materiału użytego do produkcji paneli, ich konstrukcja oraz warunki zewnętrzne (nasłonecznienie, temperatura). Właśnie dlatego wyższa sprawność oznacza, że z tej samej powierzchni panelu można uzyskać więcej energii elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie przy ograniczonej przestrzeni czy zwrotu z inwestycji.

Aktualnie najwydajniejsze panele monokrystaliczne na rynku cechują się sprawnością w okolicy 22-23 procent, ale są przez to najdroższe. Z drugiej strony najnowocześniejsze technologie w laboratoriach pozwalają osiągnąć sprawność na poziomie nawet 45% (np. panele tandemowe z perowskitami), ale to, co najważniejsze, czyli ich komercjalizacja, jest jeszcze w fazie rozwoju. Oto jednak chińska firma Trina Solar osiągnęła sprawność 25,44% w swoich modułach monokrystalicznych, co zostało potwierdzone w trakcie testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez niemiecki Fraunhofer CalLab.

Te chińskie panele robią użytek z zaawansowanej technologii heterozłącz (HJT, z ang. Heterojunction Technology) oraz warstwy typu n (n-type) z pełną pasywacją. Oznacza to, że wykorzystują dwa różne materiały półprzewodnikowe, które minimalizują liczbę rekombinacji nośników ładunku i zwiększają sprawność konwersji energii. Oznacza to również, że ich materiały półprzewodnikowe zostały domieszkowane atomami, a więc doczekały się “zastrzyku elektronów”, które pełnią rolę głównych nośników ładunku. Innymi słowy, zaawansowania tym rekordowym panelom nie brakuje i trudno się temu dziwić, bo ten dokładnie przełom Trina Solar bazuje na wcześniejszych sukcesach firmy, a w tym na rekordzie 27,08% sprawności dla większych ogniw słonecznych n-type TOPAS z kontaktami z przodu i z tyłu.

Tym jednak razem centralnym elementem rekordu sprawności jest technologia pasywacji. Ten proces polega na powlekaniu powierzchni ogniw słonecznych, aby zminimalizować wady materiałowe i tym samym zwiększyć wydajność. Redukując niedoskonałości, pasywacja pozwala przekształcić większą ilość promieniowania słonecznego w użyteczną energię elektryczną. Nie znamy jednak żadnych szczegółów na temat potencjalnego wprowadzenia tych paneli do sprzedaży.