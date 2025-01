Co z CarPlay 2? Apple nie ma dla nas dobrych wieści

Apple zaktualizował stronę CarPlay, usuwając z niej wcześniejsze informacje o dacie wydania

Jeszcze w grudniu 2023 roku Apple zapowiadał nową generację CarPlay, mającą zadebiutować w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Firma chwaliła się współpracą z takimi renomowanymi markami jak Porsche i Aston Martin, obiecując wiele zmian. Podczas WWDC 2024 pokazano nawet zapowiedź tego, czego powinniśmy się spodziewać. Do systemu trafią narzędzia do dostosowywania interfejsu do własnych upodobań, obiecujące pulpit, który wygląda i działa dokładnie tak, jak chcemy, z danymi, których najbardziej potrzebujemy. Co najważniejsze, wszystkie te elementy mają być możliwe do dostosowania – Ben Crick, projektant interfejsu użytkownika Apple CarPlay, przedstawił obraz systemu, który płynnie dostosowuje się do różnych rozmiarów i konfiguracji ekranów.

Jak dobrze wiemy, CarPlay 2 nie zadebiutował w 2024 roku, a kilka tygodni przed zakończeniem roku firma po cichu usunęła wcześniejsze obietnice ze strony wsparcia. Było to jasnym potwierdzeniem znaczących opóźnień, z jakimi zmaga się Apple. Teraz zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, a w oświadczeniu dla 9to5Mac firma stwierdziła też, że wciąż współpracuje „kilkoma producentami samochodów” w celu wdrożenia nowej generacji funkcji CarPlay:

Następna generacja CarPlay bazuje na latach sukcesów i spostrzeżeń zdobytych dzięki CarPlay, oferując najlepsze cechy Apple i producenta samochodów w głęboko zintegrowanym i konfigurowalnym doświadczeniu. Nadal ściśle współpracujemy z kilkoma producentami samochodów, umożliwiając im zaprezentowanie ich unikalnej marki i filozofii wizualnego projektowania w kolejnej generacji CarPlay. Każda marka samochodowa podzieli się większą ilością szczegółów, gdy zbliży się do ogłoszenia swoich modeli, które będą obsługiwać następną generację CarPlay.

Jak widać, tym razem Apple unika podawania jakichkolwiek konkretów. Prace nad CarPlay 2 trwają nadal, jednak nie mamy pojęcia, na czym stoimy. Wiadomo, że system wciąż nie jest gotowy i jeszcze trochę czasu minie, zanim gigant zakończy jego przygotowywanie. Może to świadczyć o gruntownych zmianach, które pojawią się w oprogramowaniu albo solidnych błędach, na jakie natrafiono podczas rozwijania nowości. Możliwe, że jakieś dokładniejsze informacje poznamy podczas konferencji WWDC 2024.