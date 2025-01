Aktualizacja iOS 18.3 już w przyszłym tygodniu. Jakie nowości wprowadzi?

Co nowego w iOS 18.3?

W ramach najnowszej wersji systemu operacyjnego Apple wprowadzi zmiany w działaniu jednej z bardziej wyczekiwanych funkcji Apple Intelligence. Podsumowania powiadomień znalazły się ostatnio w ogniu krytyki, gdy serwis BBC zauważył, że AI przekłamuje informacje z ich strony. Powiadomienia przekazywały więc fałszywe informacje, co mocno wpływało na wiarygodność serwisu. Zresztą, także inne strony o podobnym profilu zmagały się z takimi problemami. Apple od razu zakrył się tym, że Apple Intelligence jest w fazie testów i może popełniać błędy, jednak na szczęście firma zadbała też – przynajmniej doraźnie – żeby takie sytuacje się nie powtórzyły.

Dlatego w ramach iOS 18.3 pojawią się kluczowe zmiany w zakresie działania Podsumowania powiadomień:

Po pierwszym włączeniu funkcji na ekranie wprowadzającym system wyświetla widoczną etykietę Beta, sygnalizując, że narzędzie jest testowe.

Podczas konfiguracji na wielu stronach jest teraz podkreślane, że funkcja czasami popełnia błędy.

Aplikacje informacyjne i rozrywkowe nie mogą już generować podsumowań powiadomień za pomocą sztucznej inteligencji w systemach iOS oraz w wersjach beta systemów iPadOS i macOS.

Oprócz istniejącej ikony podsumowania w Centrum powiadomień, system iOS wyróżnia tekst alertów generowanych przez sztuczną inteligencję kursywą.

Użytkownicy mogą teraz szybko wyłączyć tę funkcję dla konkretnej aplikacji, przesuwając palcem po powiadomieniu i naciskając przycisk Opcje.

Ponadto iOS 18.3 wprowadzi ulepszenia Visual Inelligence dla iPhone’ów 16, wyposażonych w przycisk Camera Control. Użytkownicy będą mogli dodawać wydarzenia do aplikacji Kalendarz tylko po naprowadzeniu aparatu na plakat lub ulotkę. Ponadto VI będzie mogło identyfikować teraz zwierzęta i rośliny. Chociaż na terenie Unii Europejskiej nadal nie są dostępne funkcje Apple Intelligence, to nie ma się co martwić. Wprowadzane przez Apple’a ulepszenia trafią również do nas, jednak dopiero razem z wersją iOS 18.4. Ta aktualizacja powinna pojawić się w kwietniu.

Warto jeszcze wspomnieć, że iOS 18.3 przynosi małą, ale przydatną funkcję dla aplikacji Kalkulator. Wcześniej Apple ją usunął i wygląda na to, że zmienił zdanie. Po zainstalowaniu aktualizacji będziemy mogli dwukrotnie stuknąć w znak równości, żeby Kalkulator powtórzył ostatnią operację matematyczną. Będzie to przydatne przy obliczaniu odsetek składkowych lub innych powtarzających się operacji.