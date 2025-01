Samsung Galaxy Watch 7 właśnie zyskał nowe funkcje przyjazne dzieciom

Galaxy Watch 7 zyskuje pakiet funkcji skierowanych do dzieci

Samsung, współpracując z Google, wprowadził nową wersję Galaxy Watch for Kids dostępną na rynku w modelu Galaxy Watch 7 LTE, opartą na systemie Wear OS. Dzięki ulepszeniom rodzice mogą zarządzać zegarkiem za pośrednictwem usługi Google Family Link, która umożliwia im skonfigurowanie niezbędnych zabezpieczeń i personalizację funkcji zegarka dla ich dziecka. To duży pakiet nowych możliwości i narzędzi, które zapewnią rodzicom spokój ducha.

Producent przygotował wszystko tak, żeby proces przebiegał intuicyjnie i łatwo. W pierwszym kroku należy sparować Galaxy Watch 7 LTE z telefonem, a następnie wybrać opcję „skonfiguruj dla dziecka”. Na ekranie pojawią się stosowne instrukcje, a po wykonaniu określonych kroków skonfigurujemy wszystkie funkcje i aktywujemy eSIM. Po skonfigurowaniu dziecku nie jest już potrzebny smartfon, co pomoże zadbać o jego dobre cyfrowe nawyki, a jednocześnie stale mieć z nim kontakt.

Pakiet narzędzi udostępnionych przez południowokoreańskiego giganta pozwala rodzicom na skonfigurowanie wielu przydatnych funkcji. Dzięki udostępnianiu lokalizacji rodzice mogą pomóc dziecku poczuć niezależność, jednocześnie obserwując, gdzie się znajduje, nosząc zegarek. Dostępna jest też opcja zarządzania kontaktami, która z kolei pozwala na wprowadzenie ewentualnych ograniczeń odnośnie do tego, do kogo dziecko może dzwonić i wysyłać SMS-y, a także, kto może dzwonić i wysyłać SMS-y do dziecka. Bardzo przydatną opcją jest też szybka możliwość wezwania pomocy – po pięciokrotnym naciśnięciu bocznego przycisku można natychmiast wysłać wiadomość SOS. W godzinach szkolnych rodzic ma też opcję włączenia trybu szkolnego, by dziecko mogło się skupić na nauce.

Na zegarku pojawią się specjalne aplikacje „Teacher Approved” firmy Samsung. Firma współpracowała przy nich ze swoim zespołem marketingowym, bo znajdziemy tam aplikacje od Barbie, Crayola, Marvel, PBS Kids i innych. Dziecko będzie mogło również korzystać z funkcji związanych ze zdrowiem na zegarku Galaxy Watch 7 i innych danych, pokazywanych przez urządzenia do noszenia. Na razie nowości trafiły do użytkowników w USA i nie wiemy jeszcze, czy Samsung planuje rozszerzyć ich dostępność na inne kraje.