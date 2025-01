Oppo Find N5 w pełnej krasie. Jego smukłość zadziwia

Co zaoferuje Oppo Find N5?

Najpierw trzeba poświęcić chwilę dla samej nazwy tego smartfona, co zresztą zrobił ostatnio dyrektor Oppo, Zhou Yibao, w ankiecie na swoim Weibo. Zapytał bowiem fanów marki o nazwę dla przyszłego składaka, dając wybór pomiędzy Find N4 a Find N5. Choć takie podejście może niektórych dziwić, w końcu to raczej logiczne, jaką nazwę firma powinna zastosować po Find N3, to w rzeczywistości chodzi po prostu o przestrzeganie przesądów. W Chinach, jak i wielu innych krajach azjatyckich, cyfra „4”, kojarzona jest ze śmiercią i uznawana jest za pechową, stąd wiele firm decyduje się na pominięcie tej iteracji. Oppo zrobiło to już w przypadku serii Find X – po Find X3, dostaliśmy Find X5.

Użytkownicy najwyraźniej też wolą nie kusić losu i w większości zdecydowali, że lepszą nazwą będzie Find N5. Skoro taka ankieta się pojawiła, Oppo zapewne weźmie pod uwagę jej wyniki i można się spodziewać, że nadchodzący składak będzie nazywał się właśnie tak. Oczywiście nazwa jest raczej sprawą drugorzędną, ale dobrze jest to wyjaśnić, by nie pogubić się w przeciekach. Tak czy inaczej, Oppo Find N5 raczej podzieli los poprzedników i pozostanie w Chinach, choć nie ma się co martwić, sam smartfon powinien zadebiutować globalnie jako OnePlus Open 2. To dobra wiadomość, ponieważ Oppo szykuje kilka ważnych ulepszeń dla tej generacji.

OnePlus Open

W najnowszym raporcie znany leaker Digital Chat Station przybliżył nam kilka szczegółów na temat tego składaka. Jak można się spodziewać, będzie wyposażony w układ Snapdragon 8 Elite, a także 50-megapikselową, potrójną konfigurację z teleobiektywem peryskopowym. Na pokładzie nie zabraknie również ładowania bezprzewodowego oraz większej baterii. Poprzednie przecieki wspominają o ogniwie 5700-6000 mAh, co na pewno działałoby na jego korzyść, ponieważ wydajniejszy procesor – nawet ze wszystkimi ulepszeniami w zakresie oszczędzania energii – będzie potrzebował większej baterii, by można było w pełni wykorzystywać jego potencjał.

Mimo powiększonego ogniwa Find N5 ma być lżejszy i cieńszy od poprzednika. Dla przypomnienia, N3 miał 5,8 mm grubości po rozłożeniu i 11,7 po złożeniu oraz ważył 239 g lub 245 g (w zależności od wariantu wykończenia). To całkiem przyzwoity rozmiar, którego Samsungowi w standardowym Galaxy Z Fold wciąż nie udało się osiągnąć (model SE jest wyjątkiem). Konkurencja jednak cały czas prześciga się w tworzeniu jeszcze szczuplejszych składaków, więc Oppo nie może pozostawać w tyle. Warto też wspomnieć, że wśród ulepszeń konstrukcyjnych pojawi się też większa trwałość w zakresie odporności na upadki i wodę.

Oppo Find N5 powinien zadebiutować na początku przyszłego roku jako pierwszy na świecie składak z układem Snapdragon 8 Elite. Podobno pojawi się w styczniu, razem z Find N8 Ultra i przepowiadanym w doniesieniach Find X8 Mini. Co do premiery OnePlus Open 2, tutaj żadne konkretne daty nie są wspominane.

[Aktualizacja] Pojawiają się kolejne szczegóły nowego składaka od Oppo

Wygląda na to, że Oppo może naprawdę zaszaleć z grubością (a raczej smukłością) swojego nadchodzącego składanego smartfona. Znany leaker Digital Chat Station doniósł właśnie, że, Find N5 będzie mógł pochwalić się tytanową obudową, dzięki której będzie nie tylko wytrzymalszy, ale też lżejszy. Materiał premium umożliwi też ociągnięcie przełomowo cienkiej konstrukcji, która po złożeniu ma wynosić poniżej 9,2 mm. To z kolei oznacza, że jeśli plotka okaże się prawdziwa, dotychczasowy lider — Honor Magic V3 – zostanie zdetronizowany. Pomimo mocnego odchudzenia Oppo ma dołożyć wszelkich starań, żeby jego składak był wytrzymały i odporny na upadki. Konstrukcja ma cechować się długotrwałą niezawodnością i wodoodpornością w klasie IPX8.

Doniesienia potwierdzają też wcześniejsze plotki o najnowszym Snapdragonie na pokładzie. Dzięki temu Oppo Find N5 stanie się pierwszym składanym smartfonem wyposażonym w ten procesor. Bateria ma oferować pojemność przynajmniej 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego oraz bezprzewodowego. Na pokładzie znajdzie się również obsługa komunikacji satelitarnej oraz potrójny system kamer, w tym peryskopowy teleobiektyw opracowany wspólnie z Hasselbladem.

[Aktualizacja] Smukłość Oppo Find N5 na zdjęciach

Oppo zdążył już zapowiedzieć swojego składaka, chwaląc się jego niezrównaną smukłością, ale dopiero dzięki najnowszym zdjęciom możemy przyjrzeć się tym zmianom w rzeczywistości. Do sieci trafiły zdjęcia urządzenia w porównaniu z Oppo Find X8. Po rozłożeniu model ma mieć około 4 mm grubości, natomiast po złożeniu – 9,2 mm. Jak możecie zauważyć poniżej, niezrównana smukłość Oppo Find N5 sprawia, że pozornie wydaje się on cieńszy od flagowca, gdy patrzy się od dołu. Jednak w rzeczywistości będzie on nieco grubszy, gdyż Find X8 ma 7,9 mm grubości. Różnica jest jednak niewielka.

Zdjęcia pokazują nam też potrójny system aparatów umieszczonych na okrągłej wyspie, z teleobiektywem umieszczonym w lewym górnym roku modułu, a lampa błyskowa znalazła się w prawym dolnym rogu. Można się spodziewać, że kiedy smartfon, po wejściu na globalny rynek, zostanie przemianowany na OnePlus Open 2, jego projekt niewiele się zmieni.