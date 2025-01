Cyberpunk 2077 na macOS o krok od premiery? Wiele mówi aktywność na SteamDB

Żeby znaleźć wskazówki dotyczące zbliżającej się premiery gry Cyberpunk 2077 dla systemów macOS trzeba zajrzeć pod maskę platformy Steam, a konkretnie do SteamDB. To stamtąd czerpiemy m.in. informacje o aktualnej liczbie graczy dla konkretnego tytułu, ale to zaledwie kropla możliwości, bo serwis pozwala szczegółowo śledzić całą aktywność produkcyjną dla poszczególnych gier dostępnych na platformie. Do pewnych informacji sugerujących ruch w temacie dotarła ekipa serwisu XDA-Developers. Wystarczy spojrzeć na logi w historii aktywności – wynika z nich, że 25 oraz 27 stycznia do magazynu zostało dodanych kilkanaście nowych repozytoriów oznaczonych dopiskiem macOS.

Co ciekawe, jeśli policzymy nowe repozytoria i porównamy je z wcześniejszymi dla wersji Windows okaże się, że dodano ich wystarczającą liczbę, aby obsłużyć już podstawową wersję gry i każdą dostępną opcję lokalizacji. W opcjach uruchamiania widać też dodatkowo, że CD Projekt dodał trzecią, zaprojektowaną specjalnie dla urządzeń z systemem macOS. Tak czy siak, wydaje się, że premiera gry Cyberpunk 2077 Ultimate Edition w wersji natywnej dla systemów macOS jest praktycznie tuż za rogiem. Osobiście jako posiadacz komputera Mac Studio nie mogę się doczekać, żeby wypróbować tego wydajnościowego potwora na swoim sprzęcie.

To nie koniec dobrych wieści z ostatnich dni. Słynna produkcja polskiego studia otrzymała niedawno wsparcie dla technologii generowania klatek DLSS nowej generacji, która towarzyszy premierze kart graficznych Nvdia z serii GeForce RTX 50. Wszystkie najnowsze wodotryski dostaniecie wraz z patchem 2.21, więc to chyba dobra pora zajrzeć znów do Night City i odświeżyć sobie całą historię. Przy okazji wprowadzono znaczną liczbę poprawek dotyczących trybu fotograficznego (poprawki mimiki, animacji i oświetlenia), usunięto problem ze smużeniem obrazu przy aktywnej funkcji rekonstrukcji promieni DLSS oraz niespójności tekstur, a także poprawiono dużą liczbę błędów w samej rozgrywce. Wersja na konsole Xbox otrzymała m.in. poprawki dotyczące zrzutów ekranu wykonywanych w trybie HDR10.