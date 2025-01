Zmiany w programie Czyste Powietrze – fotowoltaiki już nim nie sfinansujesz

Program Czyste Powietrze bez dofinansowania instalacji fotowoltaicznych

Najnowsza edycja wystartuje 31 marca, ale wstępny projekt zmian znany był już od początku grudnia. W wykazie maksymalnych dopłat, jakie proponował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiły się w niektórych pozycjach stawki maksymalne, jako element zapobiegający nadużyciom – koniec zatem z drzwiami za 20 tysięcy czy oknami za 40 tysięcy za sztukę. Wdrożony zostanie też czytelniejszy system przyznawania i kwalifikacji.

Jedną z istotnych zmian, którą dało się zauważyć w zestawieniu, było zniknięcie dofinansowania na przydomowe instalacje fotowoltaiczne, które przez wiele lat były jednym z elementów programu Czyste Powietrze. Jak podał NFOŚiGW w informacji dla portalu globenergia.pl, „przygotowywana nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje możliwości uzyskania dofinansowania na instalacje PV”, natomiast „dofinansowanie PV możliwe jest w innych programach, np. Mój Prąd”.

Instalacje PV były elementem, którego instalacja i dofinansowanie z programu miały znaczny wpływ na opłacalność wymiany pieców na takie formy ogrzewania, jak np. pompa ciepła. Usunięcie dotacji z programu z pewnością podniesie koszt przebudowy instalacji. Z drugiej strony w poprzedniej wersji Czystego Powietrza do jednego worka wrzucono tak wiele elementów, że cierpiała na tym przejrzystość i zdecydowano, że nowa odsłona skupi się na wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków.

Instalacje PV będą zaś dofinansowywane w sposób jednolity z programu Mój Prąd – wnioski do szóstej edycji programu przyjmowane są do 6 marca lub do wyczerpania środków, przewidzianych na 1,25 mld złotych – jak podaje strona programu, w tej chwili wnioski wyczerpały około 70% puli. Od 1 sierpnia 2024 roku wymogiem dla dotacji jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub ciepła – kwalifikujące się do programu inwestycje wcześniejsze nie muszą ich mieć. Moc takich instalacji PV może wynieść od 2 kW do 20 kW. Dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r. obowiązuje przedział mocy od 2 kW do 10 kW.

Obowiązkowe jest złożenie zaświadczenia z OSD – dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Brak tego zaświadczenia skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny pozostałych, złożonych dokumentów.