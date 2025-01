Windows z wielkimi poprawkami, czyli pierwszy Patch Tuesday w 2025 roku

Choć Windows 10 już w tym roku przestanie być wspierany, to co najmniej do października jego użytkownicy będą otrzymywać łatki. Jeśli z niego korzystasz, warto zainteresować się tym, co wprowadza Patch Tuesday.

Windows 10 – KB5049981

Użytkownicy Windows 10 otrzymują aktualizację KB5049981 (pełna nazwa: 2024-01 Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems). Jedyne nowe rzeczy, które zobaczą po jej wprowadzeniu, to… materiały promocyjne w menu Start lub nieustanne sugestie uaktualnienia do systemu Windows 11, jeśli Twój komputer spełnia oficjalne wymagania. Poza tym pojawia się sporo poprawek, z których najbardziej zauważalną jest zlikwidowanie błędu kopiowania plików dla usług przechowywania plików online. Wykonanie kopii pliku powodowało przeniesienie faktycznego pliku z lokalizacji.

Pojawiły się również doniesienia o tym, że skróty aplikacji Win32 nie tworzyły kopii zapasowych w chmurze, ale oba te problemy zostały już załatane. I w przypadku Windows 10 to na tyle.

Windows 11 – aktualizacje dla 23H2 oraz 24H2

Obie aktualnie używane edycje Windows 11 otrzymują dedykowane sobie pakiety poprawek. W przypadku wersji 23H2 jest to KB5050021 – obowiązkowa aktualizacja, która powinna zostać automatycznie pobrana i zainstalowana na komputerze. Pierwszą i najważniejszą widoczną zmianą jest skrócony układ daty i godziny w zasobniku systemowym. Zajmuje on o wiele mniej miejsca niż oryginał.

Kolejną świetną funkcją jest dostęp do pamięci telefonu za pośrednictwem Eksploratora plików, bez konieczności podłączania jakichkolwiek kabli. Opcja bezprzewodowa świetnie sprawdza się przy przesyłaniu niewielkich plików, nie polecam jej jednak do przesyłania zbyt dużych plików. Inną zauważalną zmianą jest Menedżer zadań, który teraz przyjmuje nowoczesne okna dialogowe. Dzięki temu aplikacja jest bardziej zbliżona do nowego interfejsu użytkownika. Zobaczysz to, gdy spróbujesz rozłączyć użytkownika ze strony Użytkownicy w aplikacji.

fot.: WindowsLatest

Jeśli korzystasz z funkcji Dynamic Lighting, po aktualizacji zobaczysz nowy komunikat ostrzegawczy, jeśli do komputera 23H2 nie zostaną podłączone żadne kompatybilne urządzenia. Istnieją także inne drobne poprawki błędów rozwiązujące problem zawieszania się systemu drukarki PP USB oraz problemów z aktywacją systemu Windows po wymianie płyty głównej.

Windows 11 otrzymuje aktualizację oznaczoną jako KB5050009. Ta aktualizacja przeniesie komputer do wersji Windows 11 Build 26100.2894 i wprowadzi kilka poprawek błędów oraz ulepszeń. Ulepszenia są takie same, jak w przypadku 23H2 oraz pojawiają dodatkowe:

możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na aplikacje w menu Start, aby uzyskać dostęp do listy skoków;

możesz sterować gestami na krawędzi ekranu dotykowego w Ustawieniach -> Bluetooth i urządzenia -> Dotyk;

możesz udostępniać pliki z jednego urządzenia na drugie, korzystając z nowego przycisku Wyślij do telefonu z systemem Android w menu kontekstowym Eksploratora plików;

naprawiono błąd powodujący ucięcie paska wyszukiwania w Eksploratorze plików;

naprawiono błąd, w wyniku którego funkcja StartComponentCleanup zatrzymywała się na poziomie 71% i wyświetlała błąd 6842;

naprawiono błąd powodujący, że usługa Windows Update kończyła się błędem 0x800f0905;

naprawiono błąd, w wyniku którego Podsystem Windows dla systemu Linux (WSL) przestawał działać.

Aktualizacja KB5050009 dla Windows 11 również jest obowiązkowa, co oznacza, że powinna pobrać się i zainstalować samodzielnie.