ESET doradza: jeśli nie Windows 11, to Linux

Zdecydowana większość właścicieli komputerów stacjonarnych nadal korzysta z systemu operacyjnego Windows 10, co w niedalekiej przyszłości uczyni je podatnymi na ataki. Jak ostrzega ESET: “Jest pięć minut do dwunastej, aby uniknąć fiaska bezpieczeństwa w 2025 roku”. Jakie będzie najlepsze rozwiązanie?

ESET zaleca nowy system

Ekspert ds. bezpieczeństwa IT w firmie ESET Niemcy, Thorsten Urbanski, ostrzega: “Zdecydowanie radzimy wszystkim użytkownikom, aby nie czekali do października, ale natychmiast przeszli na system Windows 11 lub wybrali alternatywny system operacyjny, jeśli ich urządzenia nie można zaktualizować do najnowszej edycji Windows. W przeciwnym razie użytkownicy narażają się na znaczne ryzyko bezpieczeństwa i stają się podatni na niebezpieczne cyberataki oraz utratę danych”.



Sytuacja jest groźniejsza niż wtedy, gdy na początku 2020 roku zakończyło się wsparcie dla systemu Windows 7. Pod koniec 2019 roku tylko ok. 20% użytkowników korzystało z Windows 7. Obecnie z Windows 10 korzysta niemal 65% osób. Cyberprzestępcy doskonale znają te liczby i tylko czekają na dzień, w którym zakończy się wsparcie.

Również sam Microsoft aktywnie odradza użytkownikom instalowanie systemu Windows 10, nawet jeśli ktoś próbuje pobrać go z oficjalnego źródła. Aby zachęcić graczy do przejścia, producent niedawno opublikował listę wszystkich funkcji dla graczy, z których można korzystać w systemie Windows 11. Biorąc jednak pod uwagę liczbę problemów, jakie stwarzają kolejne aktualizacje Win11, mało kogo to przekonuje.

ESET wspomniał również o kosztownej polityce cenowej płatnego rozszerzonego wsparcia Microsoftu dla Windows 10 za pośrednictwem programu Extended Security Updates (ESU). Nowością jest to, że użytkownicy prywatni również mogą kupić tę usługę. Jednak jej koszty są wysokie i podwajają się z każdym rokiem użytkowania.

Producent antywirusów dodaje, że użytkownicy starszych, nieobsługiwanych urządzeń mogą również wypróbować system Linux. Jak napisał: “dystrybucja systemu Linux może być również dobrą opcją, szczególnie w przypadku starszego sprzętu”.