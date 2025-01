Połączyli generowanie prądu z ciepłem, czyli jak użycie pompy ciepła może być tańsze

Połączenie idealne, czyli fotowoltaika i pompa ciepła w jednym systemie

Firma DualSun zaprezentowała właśnie Spring4 425 TOPCon Finned, a więc swój nowoczesny moduł fotowoltaiczno-termalny, który ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki gospodarstwa domowe produkują energię elektryczną i cieplną. Rozwiązanie to jest zoptymalizowane do współpracy z pompami ciepła typu powietrze-woda, łącząc w sobie korzyści z fotowoltaiki i systemów termicznych. Najważniejsze jest to, że takie hybrydowe rozwiązanie z jednej strony generuje prąd, a z drugiej przechwytuje ciepło, wspierając tym samym efektywnie systemy ogrzewania w domach.

Wchodząc w szczegóły, Sprint4 525 TOPCon Finned sprowadza się do panelu o wymiarach 1722 × 1134 × 71 mm i wadze 36,3 kg, który posiada wydajność fotowoltaiczną na poziomie 21,8%, generując tym samym maksymalną moc 425 watów. Nie jest więc specjalnie rekordowy, ale za to dzięki niskiej stracie mocy związanej z temperaturą (-0,26% na stopień Celsjusza), urządzenie jest szczególnie wydajne w zmiennych warunkach klimatycznych. Kluczowe jest jednak to, że część termalna modułu wykorzystuje ciepło generowane przez panel i przekazuje je do cieczy roboczej, co pozwala podgrzewać wodę użytkową. Zastosowana powierzchnia absorbera wynosi 1,95 m², a maksymalna temperatura stagnacji osiąga 70°C, co sprawia, że urządzenie jest niezwykle wszechstronne i gotowe do działania w różnych konfiguracjach systemów grzewczych.

W praktyce panel fotowoltaiczno-termalny działa jako źródło ciepła, które wstępnie podgrzewa wodę, co w konsekwencji obniża zapotrzebowanie pompy na energię elektryczną z sieci. Przekłada się to na niższe rachunki za prąd i wyższą efektywność całego systemu, a co najważniejsze, firma DualSun chwali się, że jej moduł Spring4 425 TOPCon Finned jest kompatybilny z różnymi rodzajami pomp ciepła – od jednostek monoblokowych ze wbudowanym zbiornikiem po systemy z podwójnym wymiennikiem ciepła. Taka elastyczność pozwala na łatwą adaptację urządzenia do różnych warunków technicznych. DualSun oferuje 10-letnią gwarancję produktową na moduł oraz 30-letnią gwarancję wydajności fotowoltaicznej, która po tym okresie wyniesie minimum 87,4% początkowej sprawności.

Chociaż sam pomysł jest fenomenalny ze względu na ciągły nacisk na inwestowanie w pompy ciepła dla “lepszej przyszłości”, to musimy pamiętać, że taki panel fotowoltaiczno-termalny dręczy kilka problemów. Sam w sobie jest droższy, jego instalacja przebiega w bardziej skomplikowany sposób, a poza tym jego skuteczność w nagrzewaniu wody jest bezpośrednio uzależniona od warunków pogodowych. Jego sens są jednak w stanie potwierdzić wyłącznie dokładne testy praktyczne.