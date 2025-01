Epson ostrzega – zwykłe monitory w szkołach nie są dobrym rozwiązaniem

Epson zlecił badanie firmie zewnętrznej Focaldata. Od sierpnia do września 2024 roku przeprowadzono ankiety w 20 krajach europejskich, obejmujące 4 239 nauczycieli i 20 690 rodziców (dzieci w wieku od 8 do 16 lat). Z tej liczby w Polsce było to 203 nauczycieli i 1032 rodziców. Wnioski są zastanawiające.

Co wynika z ankiety Epson?

Wśród polskich nauczycieli aż 84% zauważyło, że w trakcie lekcji uczniowie mają problem z odczytywaniem treści z monitorów. Dotyczy to zwłaszcza dzieci siedzących z boku oraz tyłu. Dlatego podczas zajęć konieczne jest ich przesadzanie, aby umożliwić wszystkim dobrą widoczność ekranu monitora. Co zatem można zrobić, aby poprawić tę sytuację?

Epson zapytał o to, jak przyjęłyby się interaktywne projektory oferujące skalowalne, większe rozmiary wyświetlania treści. 45% nauczycieli było zdania, że umożliwiają one bardziej praktyczną naukę i zwiększają zaangażowanie, a 43% dodało, że takie rozwiązania zapewniają widoczność materiałów dla wszystkich uczniów w klasie. Oprócz tego aż 36% uważa, że projektory wspierają naukę w grupach, co zapobiega alienacji i buduje umiejętność współpracy oraz „dogadywania się” między uczniami.

Czytaj też: Epson wprowadza nowe, inteligentne miniprojektory. To alternatywa dla tradycyjnych telewizorów

Analiza pokazuje również, że 73% polskich pedagogów zauważa, że słaba technologia utrudnia zaangażowania i współpracę w klasie. Andrzej Bieniek z Epson Polska podsumowuje: