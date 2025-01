Przełom w fotonice krzemowej stał się faktem. Naukowcy wykonali ostatni krok

Zaprojektowane urządzenie składa się z ułożonych ultracienkich warstw. Są to kolejno: krzem, german, cyna, german i cyna. Tak powstałe urządzenie jest pierwszym tego typu opartym na bazie w postaci płytki krzemowej. Poczynione postępy są istotne ze względu na utorowanie drogi do tworzenia zintegrowanej fotoniki na układach scalonych. Kulisy całego przedsięwzięcia zostały zaprezentowane na łamach Nature Communications.

Pojawia się podstawowe pytanie: dlaczego mielibyśmy się w ogóle interesować tym tematem? Odpowiedź jest prosta: rosnąca potrzeba energooszczędnego sprzętu. To w związku z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji i technologii takich jak Internet Rzeczy. Do przesyłania informacji danych bardzo przydatna okazuje się optyczna transmisja danych, która sprawdza się na odległościach powyżej jednego metra, ale i mniejszych dystansach.

Z tego względu mikrochipy z tanimi w produkcji fotonicznymi układami scalonymi mogłyby stanowić rozwiąznaie na przyszłość, w której obok wydajności będzie się również liczyć ograniczanie kosztów. I choć w ostatnich latach powstawały modulatory, fotodetektory i falowody oparte na krzemie, to nie można było powiedzieć tego samego o napędzanych elektrycznie źródłach światła wykorzystujących jedynie półprzewodniki zaliczane do tzw. grupy krzemowej.

Wcześniej naukowcy tworzyli różne elementy na bazie krzemu, ale napędzany elektrycznie laser półprzewodnikowy o fali ciągłej stanowił znacznie większe wyzwanie

W ramach dokonanego przełomu, uznawanego za swego rodzaju ostatni z brakujących elementów układanki, naukowcy wchodzący w skład międzynarodowego zespołu badawczego zaprojektowali urządzenie kompatybilne z technologią CMOS do produkcji układów oraz nadające się do integracji z istniejącymi procesami produkcji krzemu. Jedno nie ulega wątpliwości: to wielki krok dla całej fotoniki krzemowej.

W odróżnieniu od poprzednich laserów germanowo-cynowych, ten wykorzystany w ramach ostatnich działań cechuje się funkcjonowaniem przy niskim natężeniu prądu wynoszącym 5 miliamperów przy 2 woltach. Wynikające z tego zużycie energii jest więc porównywalne do tego związanego z diodą elektroluminescencyjną. Testy wykazały, iż takie podejście minimalizuje zużycie energii i generowanie ciepła, pozwalając stabilną pracę do temperatury dochodzącej do minus 183,15 stopni Celsjusza. Dalsze działania mają być skoncentrowane na dążeniu do działania w temperaturze pokojowej.