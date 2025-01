Astronomowie uwiecznili najdalszą taką galaktykę. Zhúlóng posiada zadziwiającą cechę

Została ona nazwana Zhúlóng, co stanowi nawiązanie do chińskiej mitologii, gdzie takim terminem określano bóstwo przedstawiane w formie smoka rozjaśniającego mrok. W przypadku oddalonej o miliardy lat świetlnych galaktyki takie określenie pasuje idealnie, wszak mówimy o obiekcie, który powstał zaledwie 1,13 mld lat po Wielkim Wybuchu.

Istotnym aspektem badań poświęconych Zhúlóng jest to, że mówimy o galaktyce spiralnej, która na tak wczesnym etapie ewolucji wszystkiego, co nas otacza, posiadała już struktury typowe dla obecnie istniejących galaktyk. Z tego względu przywodzi ona na myśl naszą własną Drogę Mleczną. Astronomowie dostrzegli tam podział między centralnym skupiskiem gwiazd, a dyskiem, z którego rozchodzą się ramiona spiralne.

Biorąc pod uwagę wszystkie te cechy możemy oficjalnie stwierdzić, iż chodzi o najodleglejszą taką galaktykę znaną nauce. Badania w tej sprawie, przeprowadzone z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, zostały szerzej opisane w artykule mającym obecnie formę preprintu. Jak sugerują jego autorzy, centralne skupiska gwiazd powstają jako pierwsze, dlatego obiekty się w nich znajdujące są starsze niż na obrzeżach.

Galaktyka Zhúlóng została uwieczniona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Jest ona zaskakująco masywna, jak na strukturę powstałą nieco ponad miliard lat po Wielkim Wybuchu

Szacowana masa Zhúlóng jest aż 100 miliardów razy wyższa od masy Słońca. Pod tym względem możemy porównać tę galaktykę do Drogi Mlecznej. Mając na uwadze fakt, iż mowa o strukturze powstałej relatywnie krótko po Wielkim Wybuchu, poświęcone jej obserwacje mogą dostarczyć wielu cennych informacji na temat mechanizmów kształtowania galaktyk.

W tym przypadku dowiadujemy się na przykład, iż kluczowe procesy mogły zachodzić już w ciągu pierwszego miliarda lat od powstania wszechświata. Oczywiście uzyskanie tak imponującej masy nie było normą, wszak istnieje wiele galaktyk, które nawet pomimo upływu dłuższego czasu wciąż są zdecydowanie mniejsze od Zhúlóng. Ta ostatnia cechuje się naprawdę imponującym tempem tworzenia nowych gwiazd, choć na tle innych wczesnych galaktyk nie wypada już tak imponująco, jak w zestawieniu z Drogą Mleczną.

Wielką niewiadomą pozostaje to, jakim sposobem tak wczesne galaktyki mogły osiągać gigantyczne rozmiary w krótkim czasie. Co więcej, nawet w zestawieniu z innymi ówczesnymi galaktykami Zhúlóng okazuje się wyróżniać. Kluczem do rozwikłania zagadki będzie zapewne odnalezienie kolejnych tego typu struktur i identyfikacja łączących je cech. I Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba z pewnością w tym pomoże.