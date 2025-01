Premiera Galaxy S25 za kilka dni, a Samsungowi nie udało się upilnować szczegółów nowych funkcji Galaxy AI

Galaxy AI w serii Galaxy S25 – co nowego?

W grudniu Samsung udostępnił pierwszą wersję beta One UI 7 i przez kolejne tygodnie trwały intensywne testy, które właśnie się zakończyły. O ile jednak program ujawnił nam szczegóły wielu z przygotowywanych nowości, o tyle te związane ze sztuczną inteligencją trzymane były w większości w tajemnicy. Sam gigant zapowiedział jedynie, że funkcje Galaxy AI będą zwiększać produkcyjność i wspomagać pisanie, wspomniano również o obsłudze większej liczby języków przy transkrypcji rozmów. Oczywiście nikt nie oczekiwał, że na tym się skończy i zgodnie z oczekiwaniami, firma chciała zachować największe nowości na premierę flagowców. Niestety serwis Tecnoblog udostępnił oficjalnie wyglądające materiały prasowe ze szczegółowym opisem najważniejszych funkcji AI.

Jak wynika z udostępnionych materiałów, smartfony Galaxy S25 zyskają większą integrację z Gemini, akceptując polecenie głosowe „Hej, Gemini”. To lekkie zaskoczenie, ponieważ spodziewaliśmy się, że Samsung położy większy nacisk na rozwój i rozszerzenie dostępności Bixby, tymczasem centralne miejsce we flagowcach zajmie asystent od Google’a. Grafika ujawnia również, że Gemini będzie w stanie wykonywać działania w wielu aplikacjach, np. wyodrębniając informacje z filmu na YouTubie i utworzyć notatkę przy użyciu tych informacji za pomocą jednego polecenia. Ta funkcjonalność międzyaplikacyjna była zapowiedziana przez firmę w niedawnym zwiastunie, ale dopiero teraz wiemy, że chodziło tam o Gemini.

Funkcja Now Brief – drugą z ujawnionych nowości jest coś, co wygląda w sumie jak Google Now, czyli sekcja ze spersonalizowanymi podsumowaniami dnia. Znajdziemy tam podsumowania poranne, dojazdu do pracy i wieczorne. Skrót pokazywany na początku dnia dostarczy nam informacje, takie jak prognoza pogody, dzienny harmonogram i wynik energetyczny, jeśli posiadamy również smartwatch Samsunga. Podsumowanie dojazdu uruchomi nam nawigację i odtwarzanie muzyki zaraz po wejściu do pojazdu. Tymczasem podsumowanie wieczorne poinformuje nas o codziennych trendach aktywności i przypomni momenty z dnia w formie kolaży zdjęć.

Jak na razie żadna z tych funkcji nie zapowiada się bardzo rewolucyjnie, ale zapewne na tym się nie skończy. Można się spodziewać, że Samsung dorzuci kolejne narzędzia AI związane z edycją multimediów i być może generowaniem obrazu, do tego powinny pojawić się jeszcze inne funkcje produktywności czy takie ulepszające fotografie. O tym jednak przekonamy się już 22 stycznia, podczas Galaxy Unpacked, chyba że wcześniej pojawi się kolejny przeciek.