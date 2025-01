Samsung wprowadzi więcej Galaxy AI do tańszych modeli. Zacznie od Galaxy A56

Galaxy A56 dostanie sztuczną inteligencję z prawdziwego zdarzenia?

Kiedy Samsung wprowadził Galaxy AI razem z One UI 6.1 wiedzieliśmy, że wszystkie te zaawansowane narzędzia nie będą obsługiwane na tańszych czy starszych modelach. Było to zrozumiałe, ponieważ sztuczna inteligencja potrzebuje też zaplecza sprzętowego do właściwego działania. Oczywiście chodzi też o kwestie finansowe, bo przecież nie opłaca się oferować w budżetowcach tego samego, co we flagowcach. Wszystko to sprawiło, że jedynymi funkcjami Galaxy AI, jakie trafiły m.in. na pokład serii Galaxy A, było Circle to Search. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że w tym roku może się to zmienić.

Południowokoreański gigant złożył kilka nowych wniosków o rejestrację znaku towarowego w Europie, USA i Korei Południowej, chcąc zarezerwować sobie hasło „Awesome Intelligence”. Choć nie wymieniono w dokumentacji nazwy tańszej serii smartfonów, to łatwo można połączyć kilka wskazówek. Samsung już wielokrotnie używał określenia „Awesome” w celu promocji serii Galaxy A, rzucając takimi sloganami, jak „Awesome is for everyone,” „Awesome screen” czy „Awesome camera”. Zarejestrowany zwrot wydaje się więc idealnie pasować do tego schematu.

Nowe hasło może określać zbiór funkcjonalności sztucznej inteligencji przygotowanych specjalnie dla Galaxy A. Dość ciekawym „zbiegiem okoliczności” jest fakt, że podobnie jak w przypadku Apple’a, skrótem od „Awesome Intelligence” jest „AI”. Co prawda na podstawie samego znaku towarowego trudno jednoznacznie stwierdzić, że Galaxy A na pewno dostanie więcej sztucznej inteligencji, ale biorąc pod uwagę wszystkie plotki, jakie do tej pory pojawiły się o nadchodzącym Galaxy A56, wydaje się to prawdopodobne. Dlaczego?

Jeśli śledzicie raporty, to zapewne wiecie, że ten średniopółkowy model będzie napędzany przez nowy układ Exynos 1580. W teorii powinien on być wystarczająco mocny, żeby poradzić sobie z większą liczbą funkcji Galaxy AI. Ważniejsze jednak, że smartfon ma być dostępny z 8 lub 12 GB pamięci RAM, co również znacząco pomoże w udźwignięciu bardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji.

Galaxy A56 powinien zadebiutować już wiosną, zapewne w okolicy marca, więc będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na potwierdzenie tych doniesień. Możliwe, że pewne szczegóły poznamy nieco wcześniej, gdy podczas premiery serii S25 Samsung zaprezentuje wszystkie szczegóły nowych funkcji Galaxy AI w One UI 7.