Oppo szykuje kolejny flagowy zegarek. Możemy już zacząć odliczać do jego premiery

Oppo ma ręce pełne roboty, oprócz nowych smartfonów szykuje też serię smartwatchy

Wymiana rozwiązań technologicznych pomiędzy OnePlus i Oppo trwa w najlepsze. Jak wynika z dotychczasowych przecieków, nadchodzący Oppo Find N5 pojawi się znów na globalnym rynku jako OnePlus Open drugiej generacji. Jednak nie działa to tylko w jedną stronę, o czym świadczy chociażby zeszłoroczny smartwatch Oppo Watch X. Kiedy został zaprezentowany, szybko odkryliśmy, że to tak naprawdę przemianowany OnePlus Watch 2. Zgodnie z doniesieniami, w tym roku firma zdecyduje się na ten sam krok, kierując swoje urządzenie na rynek chińskich i kilka innych rynków azjatyckich, podczas gdy model od Oppo trafi do globalnej dystrybucji.

Od razu warto jednak wspomnieć o plotkach, jakie pojawiły się niedawno i w których źródła wskazywały na poszlaki w związku z rozszerzeniem oferty smartwatchy obu producentów. Zgodnie z raportem dostaniemy Oppo Watch 3 i 3 Pro oraz analogicznie Watch X2 i X2 Pro. Mowa więc już o seriach, chociaż dotychczasowa specyfikacja raczej koncentruje się na modelu podstawowym, ale co do tego jak zwykle nie możemy mieć pewności, ponieważ mowa o kilku kluczowych ulepszeniach, jakich powinniśmy spodziewać się po Watch 3/Watch X2.

OnePlus Watch 2

Jak wynika z przecieku udostępnionego przez znanego leakera Digital Chat Station, Oppo Watch X2 będzie oferował 46-milimetrowy okrągły wyświetlacz OLED, a na pokładzie znajdzie się znacznie większa bateria. Zeszłoroczny zegarek dostał ogniwo 500 mAh, natomiast jego następca może pojawić się z ogniwem o pojemności 631-648 mAh z ładowaniem 10W. Kolejnym usprawnieniem będzie dodanie obsługi eSIM. Urządzenie ma działać pod kontrolą ColorOS, co również doda kilka ulepszeń pod kątem oprogramowania.

Jeśli chodzi o funkcje zdrowotne, Oppo Watch X2 ma zapewnić obsługę elektrokardiogramu EKG, funkcję 60-sekundowego sprawdzania stanu zdrowia, pomiar temperatury nadgarstka i śledzenie ćwiczeń. Będzie również obsługiwać GPS, NFC, a cała konstrukcja ma cechować się wysokim poziomem wodoodporności, dzięki czemu bez problemu będzie można ćwiczyć z nim w każdych warunkach. Za napędzanie zegarka ma odpowiadać układ Snapdragon W5, wspierany przez 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Warto jednak pamiętać, że poprzednik miał na pokładzie dwa chipsety i to samo ma dotyczyć jego następcy.

Seria Oppo Watch X2 powinna zadebiutować już w lutym, podczas wielkiego wydarzenia. Na nim producent pokaże również składanego Oppo Find N5 oraz kilka smartfonów uzupełniających serię Find X8 – X8 Ultra, X8 Mini i X8S.