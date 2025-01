One UI 7 usprawnia odblokowywanie Galaxy S24 za pomocą odcisku palca

Co nowego w One UI 7?

Seria Galaxy S24 jest ogólnie dobrze oceniana, jednak jest pewien aspekt, na który narzeka wielu użytkowników. Chodzi mianowicie o odblokowywanie urządzenia przy użyciu czytnika linii papilarnych, które jest frustrująco powolne. Ultradźwiękowy sensor obecny w tych urządzeniach już wielokrotnie był krytykowany, jako mocno odstający od rozwiązań stosowanych w smartfonach konkurencji i najwyraźniej Samsung w końcu wziął sobie to do serca i w ramach aktualizacji One UI 7 naprawi ten problem.

Jak donosi znany leaker Ice Universe, w ramach nadchodzącej, trzeciej już wersji beta nakładki Samsunga, smartfony Galaxy S24 zyskają znacznie szybsze odblokowywanie przy pomocy odcisku palca. To wydanie powinno pojawić się w ciągu kilku kolejnych dni, ale już teraz można podejrzeć nowe działanie na klipie podglądowym w poście na X.

Samo przyspieszenie działania to tylko jedno z usprawnień, bo firma wzięła się też za efekt dźwiękowy kliknięcia, który towarzyszy systemowi odblokowywania, będzie również wyraźniejszy i czystszy, co równie ma poprawić wrażenia z użytkowania. Posiadacze flagowców powinni być zadowoleni z tej zmiany, choć na jej dostępność poza programem beta oczywiście trzeba będzie jeszcze poczekać, bo stabilne wydanie systemu będzie udostępniane dopiero po premierze serii Galaxy S25, a ta zaplanowana jest podobno na 22 stycznia.

Tak czy inaczej, One UI 7 zapowiada się na dość dużą aktualizację, ponieważ Samsung ma zamiar wprowadzić ulepszenia w wielu obszarach swojej nakładki. Południowokoreański gigant uporządkował ekran główny, przeprojektował widżety One UI i dodał nowe opcje personalizacji takich obszarów, jak aplikacje i ekran blokady, dodając nowe funkcje, dzięki którym współpracują one ze sobą, dając kontrolę nad szczegółami i dostosowaniem urządzenia pod własne preferencje. Jest nowocześnie, prościej i bardziej intuicyjnie. Wprowadzono też przeprojektowane przyciski w aplikacji Aparat, a także elementy sterujące i tryby, więc teraz można je szybciej znaleźć, za co odpowiada wyskakujące okno u dołu ekranu podglądu. Wszystko to usprawnia obsługę i zwiększa efektywność. Wielką nowością będzie też pasek „Teraz”, przypominający trochę Dynamic Island u Apple’a. Nie zabraknie też ulepszeń związanych ze sztuczną inteligencją, ale te zostaną zapewne zaprezentowane dopiero przy okazji premiery nadchodzących flagowców.