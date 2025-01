GeForce RTX 50 – już wszystko jasne. Znamy też ceny w Polsce

Premiera kart GeForce RTX 50 była wyczekiwana od dawna, a liczba plotek i przecieków na temat układów idzie w setki. Teraz już jednak nie będzie żadnych, gdyż mamy oficjalne informacje. Oprócz architektury Blackwell debiutuje także piąta generacja rdzeni Tensor i czwarta generacja rdzeni RT oraz nowe możliwości w zakresie renderowania wspomaganego przez AI.

GeForce RTX 50 – innowacje nie tylko dla graczy

Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny firmy Nvidia, powiedział w trakcie swojego wystąpienia w Las Vegas: “Architektura Blackwell, serce sztucznej inteligencji, trafia właśnie do graczy komputerowych, programistów i twórców. Łącząc renderowanie neuronowe oparte na AI z ray tracingiem, Blackwell stanowi najbardziej znaczącą innowację w grafice komputerowej od czasu wprowadzenia przez nas programowalnych shaderów 25 lat temu”.

GeForce RTX 5090 została wyposażona w 92 miliardy tranzystorów, co ma zapewniać ponad 3352 biliony operacji obliczeniowych SI na sekundę (TOPS). Nowe rozwiązania, wdrożone w architekturze Blackwell oraz zastosowanie DLSS 4 sprawiły, że GeForce RTX 5090 przewyższa wydajnością nawet dwukrotnie poprzedniego flagowca, czyli GeForce RTX 4090.

DLSS 4 wprowadza funkcję Multi Frame Generation. Pozwala to SI zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek, generując do trzech dodatkowych ramek na każdą wyrenderowaną tradycyjnie. W połączeniu ze znanymi już funkcjami DLSS, obserwujemy aż ośmiokrotny wzrost wydajności w porównaniu z tradycyjnymi metodami renderowania. Dodatkowo wdrożono Reflex 2 z funkcją Frame Warp, która redukuje opóźnienia w rozgrywce. Jest to możliwe dzięki przesyłaniu danych o ruchach myszy tuż przed wysłaniem jej do wyświetlacza.

DLSS 4 oferuje również, po raz pierwszy w historii branży grafiki komputerowej,wykorzystanie modelu transformatora w czasie rzeczywistym. Funkcja ta będzie obsługiwana przez karty graficzne GeForce RTX serii 50 w dniu ich premiery w ponad 75 grach i aplikacjach. Efekty? Większa stabilność obrazu, zmniejszenie efektu smużenia, wyższy poziom szczegółowości i lepsze wygładzanie krawędzi w grach komputerowych.

Karty RTX serii 50 dzięki SI mogą jednocześnie renderować grę i obsługiwać autonomiczne postacie. Nowe techniki NVIDIA ACE umożliwiają postaciom niezależnym w grach “żyć własnym życiem” – stają się one autonomiczne. Pierwsi zobaczyć efekty działania tych rozwiązań mogą gracz PUBG: BATTLEGROUNDS, InZOI oraz MIR5.

GeForce RTX 50 – dostępność oraz ceny

Flagowe układy GeForce RTX 5090 z mocą obliczeniową 3352 AI TOPS oraz GeForce RTX 5080 z 1801 AI TOPS dla użytkowników komputerów stacjonarnych będą dostępne od 30 stycznia odpowiednio w cenach 10299 zł oraz 5199 zł.

Karty GeForce RTX 5070 Ti z 1406 AI TOPS oraz GeForce RTX 5070 z 988 AI TOPS pojawią się w sprzedaży w lutym odpowiednio w cenach 3899 zł i 2849 zł.

Ponadto pojawią się edycje NVIDIA Founders Edition kart GeForce RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070. Te układy będą dostępne na stronie nvidia.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. Laptopy wyposażone w karty GeForce RTX 5090, RTX 5080 oraz RTX 5070 Ti będą dostępne od marca, natomiast modele z RTX 5070 pojawią się w sprzedaży od kwietnia u największych producentów na świecie, takich jak Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI i Razer.