GeForce RTX 5050 pojawia się w laptopie LG

Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5050 pojawiła się już w sieci w laptopie LG, co potwierdza jej istnienie oraz ujawnia szczegóły na temat tego modelu. Niestety – tylko podstawowe. Podobno producent pierwotnie planował pokazać ten układ na CES 2025, ale później zmienił plany – dlatego znalazł się on w materiałach promocyjnych LG.

Co wiemy o RTX 50 z laptopa LG?

Na pokazie CES 2025 zobaczyliśmy mobilną platformę nowej generacji NVIDIA RTX 50. Zaprezentowano takie modele jak GeForce RTX 5090, RTX 5080, 5070 Ti i 5070 GPU, ale tak naprawdę nie mieliśmy okazji zobaczyć niższej klasy, czyli modeli 50 i 60. Jednak wiemy teraz, że LG przygotowuje model laptopa, prawdopodobnie “Gram 2025”, który będzie wyposażony w GPU Nvidia RTX 5050. Co jednak ciekawe – urządzenie nie będzie go mieć w momencie premiery, a zamiast tego wykorzysta jego odpowiednik z poprzedniej generacji, czyli RTX 4050.

Biorąc pod uwagę, że LG Gram 2025 będzie miał również model RTX 5050 w przyszłości, można założyć, że seria klasy 50 będzie miała zgodność pin-to-pin. Oznacza to, że GPU będą miały takie same wymagania dotyczące połączenia fizycznego i zasilania, co pozwoli LG na znacznie szybszą modernizację.

Czytaj też: GeForce RTX 50 – już wszystko jasne. Znamy też ceny w Polsce

Czego można się spodziewać po mobilnym procesorze graficznym GeForce RTX 5050 pod względem technologicznym? Ma mieć on pamięć VRAM 8 GB GDDR7, a GPU nosi oznaczenie kodowe GN22-X2. Cała karta graficzna z kolei to model GB207. I póki co to… właściwie wszystko na teraz. Na razie NVIDIA planuje wprowadzić na rynek tylko cztery modele mobilnej platformy RTX serii 50, a premiera pozostałych modeli spodziewana jest w nadchodzących miesiącach.